En las últimas horas se confirmó la liberación de un reconocido artista y empresario de la música popular y su familia que estaban privados de su libertad en Colombia.

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¿Cómo se confirmó la liberación de los artistas de Los Bacanes del Sur y Orquesta Rumba Kids?

El secuestro de Milton Mesa había ocurrió el pasado 2 de agosto en el sector de La Chorrera, sobre la vía que comunica a Popayán con El Tambo, en el Cauca.

Luego varios días de angustia, los artistas Milton Mesa, director de Los Bacanes del Sur y Neikler Vega, director de la Orquesta Rumba Kids y algunos de sus familiares fueron liberados luego de permanecer secuestrados en el departamento del Cauca.

“Informamos a la opinión pública que Milton Mesa, director de Los Bacanes del Sur, y Neikler Vega, director y artista de la agrupación Orquesta Rumba Kids, ya se encuentran en libertad y en perfecto estado de salud”.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por las agrupaciones Los Bacanes del Sur y Orquesta Rumba Kids, en el que informaron que ambos músicos ya se encuentran a salvo.

Agradecemos profundamente la solidaridad, el apoyo y las muestras de cariño recibidas durante estos momentos de incertidumbre.

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¿Qué revelaron los artistas tras estar varios días secuestrados?

Tras recuperar la libertad, Mesa contó detalles de los momentos de pánico que vivieron en los últimos días.

Según relató el propio artista, varios hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, obligándolos a descender antes de mantenerlos retenidos durante aproximadamente tres días.



El artista reveló que permanecieron vendados durante el cautiverio y que, en medio del desplazamiento por una zona rural, escucharon disparos.

De acuerdo con su testimonio, antes de dejarlos en libertad, los captores afirmaron pertenecer a un grupo armado al margen de la ley.

Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del secuestro e identificar a los responsables.