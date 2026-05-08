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Nicolás de Zubiría sorprendió con mensaje en medio de su polémica con Lina Tejeiro

Nicolás de Zubiría se pronunció en medio de todo el revuelo con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nicolás de Zubiría compartió mensaje en medio de su polémica con Lina Tejeiro
Nicolás de Zubiría compartió publicación en medio de su polémica con Lina Tejeiro. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Nicolás de Zubiría y Lina Tejeiro no han parado de ser tendencia en los últimos días tras su rifirrafe en MasterChef Celebrity.

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¿Cuál fue la polémica de Nicolás de Zubiría y Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity 2026?

Durante el reto del 3 de agosto en MasterChef Celebrity en un reto en parejas, hubo un cruce entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría.

Todo sucedió cuando Lina y su pareja del reto Tavo Bernate pasaron al atril a mostrar su plato a los jurados.

Aunque venían confiados de su preparación los jurados los aterrizaron con sus comentarios, precisamente, Nicolás fue uno de los que más retroalimentación les dio.

Sin embargo, Lina no estuvo de acuerdo con sus comentarios y le expresó que a él nada le gustaba, la molestia de la actriz fue tan evidente que el chef quedó sorprendido con sus comentarios.

La actriz tras este tenso momento se pronunció en redes sociales en donde aseguró que, aunque no estuvo bien la forma en que manejó el momento, no se arrepentía de lo sucedido.

Lina Tejeiro habló tras el cruce con Nicolás de Zubiría y dejó clara su decisión
Lina Tejeiro habló tras el cruce con Nicolás de Zubiría y dejó clara su posición. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue el mensaje de Nicolás de Zubiría en medio de polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity 2026?

Muchos seguidores de MasterChef Celebrity estaban a la expectativa por las declaraciones de Nicolás de Zubiría tras este rifirrafe.

Sin embargo, el chef no había expresado ningún comentario y tampoco había compartido nada en sus redes sociales.

Este silencio se acabó en la noche del 5 de agosto cuando el chef decidió compartir una publicación en su cuenta de Instagram.

Gratitud total.


Lejos de hablar acerca de la polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity, el famoso chef decidió compartir con sus seguidores cómo se encuentra y siente.

Nicolás aseguró junto a un carrusel de fotografías que estaba tranquilo y disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en donde estaba alejado de cualquier problema o conflicto.

Además, dejó claro que está renovando sus energías para todo lo que tiene planeado en el segundo semestre del año.

Cargado de energía para darle con toda a este segundo semestre del 2026, que pinta firme.

Como era de esperarse muchos internautas le indagaron sobre el tema de Lina Tejeiro, pero el chef decidió omitirlo.

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