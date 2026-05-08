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Aída Victoria Merlano arremetió contra mujer que asegura haber sido amante de J Balvin

"Me da una rabia": Aida Victoria Merlano habló sin filtro de la supues infidelidad de J Balvin con Melanie Pavola.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano arremetió contra amante de J Balvin
Aida Victoria Merlano habló del caso de J Balvin y Valentina Ferrer. (Fotos Canal RCN y AFP)

Los nombres de J Balvin y Valentina Ferrer han estado en el foco mediático en los últimos días tras una supuesta infidelidad en su relación.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la supuesta infidelidad de J Balvin?

La controversia alrededor de J Balvin continúa creciendo luego de que la influenciadora Melanie Pavola afirmara que habría tenido un romance fugaz con el cantante antioqueño cuando supuestamente Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río.

Según contó Pavola, los hechos habrían ocurrido en Nueva York y, tras enterarse de que la modelo argentina esperaba un hijo del artista, decidió alejarse y, posteriormente, contarle lo sucedido a Ferrer.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y provocar reacciones en redes sociales.

Una de esas reacciones fue la de Aída Victoria Merlano, quien cuestionó que la influencer hiciera pública la historia varios años después.

Aída Victoria Merlano anunció que dejará las redes sociales y explicó la razón de su decisión
Aída Victoria Merlano arremetió contra mujer que asegura haber estado con J Balvin. (Foto Canal RCN)

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¿Qué mensaje le envió Aida Victoria Merlano a Melanie Pavola?

En la noche del 5 de agosto Aida Victoria compartió una reflexión acerca de lo que se ha hablado de J Balvin y su supuesto amorío con Melanie Pavola.

La influenciadora cuestionó que la mujer apareciera tanto tiempo después a revelar esto.

Esa moza de Balvin será que tuvo esa cuc* amnésica durante cinco años. ¿Cómo que se viene a acordar ahora? Noo.

Además, Aída Victoria aseguró que este tipo de situaciones suelen afectar más a la pareja que al hombre involucrado.

Sabes que es lo que me da rabia que ellos hacen esas cosas y no queda mal el hombre, porque al hombre todo se le aplaude porque es folclor.

Asimismo, Aida Victoria aseguró que no había nada que reprocharle a Valentina en su relación.

La que queda mal es la mujer, porque la gente empieza que la cachona, la pendeja... No mi amor, no señor, eso ya pasó hace cinco años.

La creadora de contenido también defendió la relación actual entre J Balvin y Valentina Ferrer, asegurando que la pareja ha construido una familia y que no considera justo revivir hechos del pasado.

Valentina defiende ese hogar. Un hombre que se ve toma te, medita, una gente que se ve que ya cambió, ¿por qué le tienen que sacar el pasado oscuro?

 

En su mensaje, Aida concluyó que tenía mucha rabia que, la mujer intentara dañar el hogar de J Balvin y Valentina cuando parece que están en su mejor momento: "Me da una rabia, eso ya pasó".

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