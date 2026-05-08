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Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?

Cris Valencia habló de la cercanía que tuvo con Karina García en el pasado respondiéndole a Kris R por su controversial comentario.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?
¿Cómo inició la polémica entre Cris Valencia y Kris R? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, los nombres de los artistas colombianos Cris Valencia y Kris Valencia se han convertido en centro de atención mediática por una polémica que se ha presentado por parte de ambos.

Con base en esto, Cris Valencia generó una gran variedad de opiniones al mencionar a Karina García, diciendo que tuvo primero un acercamiento con ella que Kris R en el pasado.

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¿Cómo inició la polémica entre Kris R con Cris Valencia?

En las últimas horas, el cantante de género urbano Kris R generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas en las distintas plataformas digitales por un inesperado comentario que hizo hacia Cris R.

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?
Este fue el polémico comentario que hizo Kris R sobre Cris Valencia. | Foto: Canal RCN

Todo comenzó cuando Kris R estaba en un stream con WestCol quien le hizo varias preguntas y entre las más comentadas por parte de los internautas fue la siguiente:

WestCol inició la pregunta diciendo: ¿qué pasaría si usted se despierta de un com#, abre los ojos se mira al espejo y usted es Cris Valencia? A lo que Kris R respondió de inmediato: “me m#t*”.

Posteriormente, WestCol y Kris R se rieron frente a lo que dijo sobre Cris Valencia y, de inmediato, los internautas generaron una gran variedad de opiniones al respecto.

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¿Cuál fue la respuesta de Cris Valencia ante el polémico comentario que hizo Kris R?

En medio del polémico comentario que hizo Kris R en el stream de Westcol, los navegantes se han sorprendido con la respuesta que hizo Cris Valencia en sus redes sociales.

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?
Esta fue la confesión que hizo Cris Valencia tras polémico comentario de Kris R. | Foto: Canal RCN

Tras la polémica que se ha circulado mediante las redes sociales, los internautas han generado todo tipo de opiniones frente al comentario que hizo Cris Valencia, quien mencionó a Karina García por un hecho que ocurrió en el pasado, pues, expresó las siguientes palabras:

“Es entendible que, si el parcero se despertara y fuera yo, no quisiera ser porque a él le da rabia que yo me haya besado primero a su mujer”, expresó Cris Valencia.

Recordemos que, en el pasado, Cris Valencia protagonizó un polémico momento en un stream tras un beso que se dio con Karina García y, desde luego, los internautas generaron todo tipo de opiniones al respecto, pues, en la actualidad la influenciadora sostiene una relación con Kris R, quien es el padre del hijo que está esperando.

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