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Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R

SMAYV, el papá de Valentino reaccionó tras el nuevo look de su hijo y los comentarios en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
SMAYV reaccionó al nuevo look de su hijo
SMAYV reaccionó al nuevo look de su hijo Valentino. (Fotos Canal RCN)

Santiago Mesa, conocido en el mundo de la música como SMAYV, expareja de Karina García y papá de Valentino reaccionó al nuevo look de su hijo.

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¿Cómo reaccionó el papá de Valentino, hijo de Karina García, al nuevo look de su hijo?

Valentino, el hijo menor de Karina García se ha apoderado de las tendencias recientemente tras hacerse un drástico cambio de look, el cual había anunciado la modelo en sus redes.

El menor decidió dejar atrás su estilo de 'niño bueno' con su cabello largo y crespo para hacerse un estilo urbano con trenzas.

Como era de esperarse este nuevo look del hijo menor de Karina García no pasó por desapercibido y hasta su papá, SMAYV, se pronunció.

El papá de Valentino no se quedó callado ante el nuevo look y estilo de su hijo y dejó su opinión en los comentarios de la publicación del menor.

Hijo de Karina García sorprendió con nuevo look
Valentino mostró su nuevo estilo urbano. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué dijo SMAYV sobre las comparaciones de su hijo con Kris R?

SMAYV le expresó a Valentino su aprobación y la ternura que le causó su nuevo estilo, además, dejó ver que le causó sorpresa ver a su pequeño con ese estilo urbano con cadenas y trenzas.

Jajaja esa carita, te amo mi amor.


Aunque muchos han asegurado que Valentino se inspiró en Kris R, pareja de Karina para su nuevo estilo, varios internautas han expresado que la verdadera inspiración fue su papá, quien también es cantante urbano.

Cabe resaltar que SMAYV no dijo nada al respecto sobre las comparaciones de su hijo con Kris R, dejando ver así que no tiene problemas con la nueva pareja de Karina, quien se ha mostrado cercano con Valentino.

Sin duda alguna, el nuevo look ha provocado múltiples reacciones en redes sociales de amigos y conocidos de Karina García como Yaya Muñoz, quien expresó "Qué es esta belleza" o de Valentino Lázaro quien comentó "Vale se las va a quitar para rascarse".

Karina García por su parte, cuando anunció el cambio de look de su hijo se mostró triste porque dejaba atrás su look de crespos abundantes, asegurando que había respetado su decisión más no la compartía.

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