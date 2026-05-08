En el reto de eliminación que se llevó a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity, los participantes sorprendieron al jurado al tener la oportunidad de preparar un platillo libre durante 60 minutos.

Además, uno de los momentos que más tomó por sorpresa al jurado fue cuando Mariana Mozo pasó al atril y tuvo la oportunidad de ganarse el segundo cachete de Jorge Rausch de la temporada.

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¿Cómo obtuvo Mariana Mozo el segundo cachete de Jorge Rausch?

Durante el reto de eliminación, los participantes demostraron su potencial en la cocina más famosa del país, en especial, cuando utilizaron todas sus habilidades gastronómicas al momento de pasar al atril.

Sin duda, uno de los momentos que más reacciones dejó por parte de los participantes que llevaron puesto el delantal negro, fue cuando Mariana Mozo pasó al atril y el jurado se cautivó con su platillo.

Mariana Mozo rompió en llanto por cachete de Rausch. | Foto: Canal RCN

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Por este motivo cuando Mariana Mozo pasó al atril al momento de presentar su platillo llamado ‘Todo o nada’, en el que hizo una pasta cappelletti en el que incluyó un sofisticado relleno en el que el jurado generó una gran variedad de opiniones al respecto, en especial, por parte de Nicolás de Zubiría quien le dio un abrazo y Jorge Rausch le dio un cachete, pues, el jurado expresó las siguientes palabras:

“Ni un pero dijeron Jorge y Nicolás y, posteriormente, Belén Alonso dijo que estaba increíble para ella”.

¿Cuál fue la razón por la que Mariana Mozo se quebró en llanto?

Así reaccionó Mariana Mozo por el cachete de Jorge Rausch. | Foto: Canal RCN

Cuando Mariana se enteró que recibió el cachete de Jorge Rasuch, sorprendió a todos sus compañeros, a Claudia Bahamón y al jurado al quebrarse en llanto, pues, reveló las siguientes palabras:

“Rausch me dio mi primer cachete y, también, todo es gracias a Nicolás porque sin él, no hubiera sido posible. Ya puedo respirar”

Con base en esto, Mariana se sorprendió al ver que tuvo la oportunidad de subir al balcón, pues, se convirtió en una de las celebridades que más se relució en la cocina de MasterChef Celebrity por su gran desempeño en el platillo, el cual se convirtió en uno de los mejores al demostrar todas sus habilidades en el campo gastronómico.