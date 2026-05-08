A medida que transcurre la competencia de MasterChef Celebrity, los participantes han aprovechado la oportunidad para demostrarle al jurado su gran habilidad en el campo gastronómico por todos los sucesos que han llevado a cabo en la competencia.

Por este motivo, Milena López se quebró en llanto en la cocina más famosa del país, generando una gran variedad de opiniones frente a su contundente reacción, desatando todo tipo de opiniones al respecto.

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¿Cuál fue la razón por la que Milena López se quebró en llanto en la cocina de MasterChef?

Cuando llegó el momento en el que el jurado degustó los platillos de los participantes que llevaron puesto el delantal negro, todos se sorprendieron con el menú que elaboró Milena López.

Por esta razon lloró Milena MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Por ello, Milena López presentó su platillo llamado: ‘Albóndigas en salsa de la abuela’ en el que sorprendió con una auténtica mezcla, pues, el jurado fue

Jorge Rausch dijo: “el riesgo de las albóndigas es que salgan como una pelota, duras, las suyas no lo están”. Nicolás reveló: “todo está rico, buen patacón, buenas salsas, las albóndigas están en buen término”. Belén dijo: “las albóndigas me gustan, no me apasionan. Siento que es un puré, más que una salsa”.

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¿Cuál fue la razón por la que Milena López se quebró en llanto en la cocina de MasterChef?

¿Por qué lloró Milena López en MasterChef? | Foto: Canal RCN

En medio de los comentarios que el jurado le hizo a Milena López, ella se quebró en llanto al momento de presentar su platillo, pues, detalló lo siguiente:

“No puedo creer que me hayan dicho que está bueno el plato. Yo ya me sentía un poco más tranquila”, añadió Milena.

Con base en esta reacción, Milena sintió tranquilidad al ver que su platillo cumplió con las respectivas retroalimentaciones compartidas por parte del jurado, quienes resaltaron su buen desempeño al momento de preparar las albóndigas.

Así también, los otros participantes recibieron varias retroalimentaciones por parte del jurado al resaltar su buen desempeño y, de igual modo, por algunos errores que cometieron, pero el más notorio fue el de Diana Mina, quien se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, causando una gran variedad de reacciones al respecto.