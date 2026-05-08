Los participantes que llevaron puesto un delantal negro en la cocina de MasterChef Celebrity, se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación en el que el jurado fue selectivo al momento de elegir que Diana Mina como la nueva eliminada a raíz de un contundente error que cometió.

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¿Cómo se convirtió Diana Mina en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity?

Durante el reto de eliminación que se llevó a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity, los televidentes generaron una gran variedad de opiniones frente a la eliminación de Diana Mina, pues, todo comenzó a raíz de un error que cometió en la cocina.

Este fue el error que cometió Diana Mina en el reto de eliminación. | Foto: Canal RCN

Todo inició cuando Diana Mina presentó su platillo llamado ‘Familia Mina Tocora’, en el que aprovechó la oportunidad de fusionar su creatividad con un platillo asiático en el que le agregó picante y otros ingredientes en el que el ingrediente principal fue el pescado.

Cuando el jurado le hizo varias observaciones a Diana Mina a raíz del notorio error que cometió al momento de no incluir la salsa que preparó en todo el platillo, le dijeron los notorios errores que cometió, pues, expresaron lo siguiente:

“Te invió que le pongas salsa a todo el platillo, empezó diciendo Nicolás de Zubiría”, Jorge Rausch dijo: “a mí el pescado no me gustó ni cinco”.

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¿Cómo reaccionó Diana Mina al convertirse en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity?

Cuando llegó el momento en el que los participantes esperaron la decisión del jurado, Iván Marín, Tavo Bernate y Diana Mina se encontraron bajo la expectativa al saber quién de ellos abandonaría la competencia más famosa del país.

Así reaccionó Diana Mina al ser la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

De este modo, el jurado tomó la decisión de elegir a Diana Mina como la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, quien expresó las siguientes palabras:

“Bueno, tenía que ser. Me voy contenta, positiva. Hoy cociné con mi familia, cociné siendo amorosa. Sé que me falta mucha cancha. Lo reconozco y eso que le cogí amor a la cocina, tengo mucho respeto por ustedes y por todo lo que aprendí”, expresó Diana Mina.

Con base a la eliminación de Diana Mina, los participantes se sorprendieron al ver que Diana Mina salió de la cocina de MasterChef Celebrity, quien se ganó el cariño de sus compañeros por su gran habilidad en la cocina más famosa del país.