Falleció Ronnie Rondell Jr., la figura en llamas del histórico álbum de Pink Floyd

El actor que protagonizó la icónica portada en llamas del disco ‘Wish You Were Here’ murió a los 88 años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ronnie Rondell Jr
¿Dónde y cuándo falleció Ronnie Rondell Jr? | Foto AFP: Kevin Winter

En las últimas horas, el nombre de Ronnie Rondell Jr. ha sido tendencia tras confirmarse que falleció a los 88 años el pasado 17 de agosto. Varios seguidores han lamentado el fallecimiento del actor, quien fue reconocido por su labor como doble de riesgo en Hollywood al ser recordado como "el hombre en llamas"

¿Dónde y por qué falleció Ronnie Rondell Jr.?

La noticia fue compartida por familiares cercanos y confirmada por un medio de comunicación internacional, donde se informó que Rondell falleció en los últimos días.

Aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, según allegados, el actor falleció en la residencia para adultos mayores donde se encontraba hospedado, ubicada en Missouri, Estados Unidos.

Por su parte, el actor dejó un importante legado no solo en el cine, sino también en la música, ya que su rostro es recordado por aparecer en la portada del icónico álbum de la banda Pink Floyd, publicado en 1975.

Ronnie Rondell Jr. adquirió gran popularidad tras ser parte de la fotografía principal del álbum, donde aparece estrechando la mano de otro hombre mientras está envuelto en llamas. En la imagen, le da la mano al también doble Danny Rogers.

Cabe mencionar que, durante esa época, el actor trabajaba de forma especializada con fuego, ya que era su área de experiencia. Contaba con un equipo técnico adecuado para resistir el fuego envolvente a su alrededor, como quedó documentado en el especial ‘Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here’.

¿Quién fue Ronnie Rondell Jr. y por qué fue famoso?

El mundo del entretenimiento ha lamentado el fallecimiento de Ronnie Rondell Jr., quien participó en múltiples producciones cinematográficas. Entre las más destacadas están: Twister, Matrix Reloaded y How The West Was Won.

Además, el actor trabajó durante más de 40 años en Hollywood, demostrando sus capacidades en el campo artístico y dejando un legado en la industria del cine y la música. También, se retiró oficialmente de la industria en el año 2000 para dedicarse en todos sus proyectos personales y disfrutar el tiempo en familia.

