En la mañana de este 20 de marzo, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una de las figuras más representativas del cine y ser campeón mundial de las artes marciales.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Chuck Norris se ha convertido en tendencia tras confirmarse su desafortunado fallecimiento a sus 86 años tras un reciente comunicado compartido por parte de sus familiares en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

Así se confirmó el fallecimiento de Chuck Norris. | AFP: Jared C. Tilton

“Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepa que estaba rodeado de su familia y en paz. Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, dijo la familia de Chuck Norris en un reciente comunicado.

Así también, la familia de Chuck Norris se pronunció mediante el reciente comunicado que compartieron en sus redes acerca del importante legado que el actor dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional:

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“Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, dijo su familia.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Chuck Norris a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Este fue el gran legado que dejó Chuck Norris en su carrera. | AFP: Jason Merritt

Cabe destacar que Chuck Norris adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser campeón mundial de las artes marciales desde 1968 hasta 1974.

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Posteriormente, popularizó esta disciplina no solo en Hollywood, sino que también a nivel internacional al participar en importantes producciones como: The Way of the Dragon, Delta Force y Walker, Texas Ranger.

Así también, compartió una emotiva autobiografía de su vida llamada: The Secret of Inner Strength, (El Secreto de la fuerza interior), en el que compartió varios acontecimientos acerca de su crecimiento a nivel personal tras varias anécdotas vividas en su vida.