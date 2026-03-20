Eidevin López desata memes tras su cambio de look: ¿con qué personajes lo compararon?

Eidevin López, participante de La casa de los famosos Colombia, llamó la atención tras aparecer con un nuevo look. Su cambió genero todo tipo de reacciones dentro y fuera del reality.

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¿Qué cambio de look se hizo Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Durante una de las dinámicas posteriores al cine de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López decidió modificar su apariencia. El participante, que hasta ese momento llevaba barba y bigote, optó inicialmente por afeitarse la barba y conservar solo el bigote.

Eidevin López sorprende con cambio de look en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, el cambio no terminó allí. Más adelante, decidió retirar también el bigote, quedando completamente sin barba. Este ajuste ocurrió luego de que se mostraran comentarios negativos realizados por Mariana Zapata.

El resultado fue una imagen distinta a la que los televidentes estaban acostumbrados a ver, lo que rápidamente llamó la atención dentro de la casa.

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¿Cómo reaccionaron sus compañeros de La casa de los famosos Colombia?

Tras el cambio de look, los demás concursantes reaccionaron de inmediato. Algunos expresaron sorpresa, mientras que otros hicieron comentarios directos sobre su nueva apariencia.

Los participantes de La casa de los famosos Colombia reaccionaron con sorpresa ante el cambio y no tardaron en hacer comentarios. Juanda le dijo que se veía “maluquito” y que la barba era lo que lo favorecía.

“A ti te salvaba era la barba. Escóndete doce días”, dijo Juanda.

Mariana, tras ser cuestionada, afirmó que ese cambio confirmaba que la barba funciona como el maquillaje de los hombres.

Eidevin López presume su cambio de look en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Eidevin respondió a los comentarios asegurando que el vello facial vuelve a crecer con rapidez. Ante esto, varios compañeros dijeron, en tono de humor, que esperaban que así fuera. En general, el ambiente estuvo marcado por risas y opiniones diversas frente al cambio.

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¿Qué memes hay sobre el cambio de look de Eidevin López?

En redes sociales, la transformación también generó múltiples reacciones. Usuarios compartieron imágenes y comparaciones que circularon rápidamente en diferentes redes sociales.

Algunos internautas compararon a Eidevin con Calamardo, personaje de Bob Esponja. Otros afirmaron que su apariencia cambió de forma notable y que se veía como un personaje totalmente difetente. También hubo quienes afirmaron que el participante estaba "cerrando ciclos".

El cambio de look, más allá de lo estético, terminó convirtiéndose en uno de los temas comentados por los seguidores del reality en los últimos días.