Alejandro Estrada recibió la visita de su hermano durante el congelado en La casa de los famosos Colombia, donde le dijo emotivas palabras y lanzó varios comentarios a los participantes.

Artículos relacionados Jessi Uribe ¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

¿Qué le dijo el hermano de Alejandro Estrada durante el congelado en La casa de los famosos Colombia?

En medio del congelado el hermano de Alejandro Estrada entró y le dijo directamente que esta haciendo bien las cosas.

“No has hecho nada malo, no tienes la culpa de nada. Sigue fuerte y sólido como lo has hecho”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex manifiesta su inconformidad por el shippeo con Tebi: "me decepcionó"

Asimismo, le manifestó el apoyo de su familia, señalando que lo quieren y que valoran la forma en la que ha afrontado esta semana dentro de la competencia.

Hermano de Alejandro Estrada entra a La casa de los famosos Colombia y así reaccionó. (Foto: Canal RCN)

También hizo referencia a su manera de ser, mencionando que es una persona con principios y valores.

“Tu team te quiere demasiado por tu forma de ser, por tus principios, por tus valores. Eres lo que toda mujer quiere tener. Por favor, sigue así.”

Además, le dejó una imagen en un portarretrato de su familia, para darle fuerza en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin es sancionado en La casa de los famosos Colombia: esta fue la dura decisión del Jefe

Antes de finalizar, reiteró el respaldo de su familia con la frase: “Tu familia te ama”, cerrando así su intervención dentro de la casa.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras la visita de su hermano en La casa de los famosos Colombia?

Antes de salir, el hermano de Alejandro se dirigió a alguno de los participantes, incluyendo un saludo de cumpleaños a Alexa y le dijo que unidos podían hacer más que separados.

A Tebi también lo felicitó por la amistad que tenía con Alejandro y le mencionó que todo se arreglaba hablándolo.

Hermano de Alejandro Estrada entra a La casa de los famosos Colombia y así reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Los participantes tras retomar el movimiento, Alejandro Estrada reaccionó ante lo ocurrido y recibió aplausos por parte de sus compañeros dentro de la casa.

Posteriormente, Alejandro no pudo contener las lágrimas y se mostró conmovido por la visita y las palabras que recibió durante el congelado.

El hermano de Alejandro Estrada, tras salir habló con Carla Giraldo y le dijo que le faltó decirle muchas cosas.