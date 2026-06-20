Fallece Ece Irtem, actriz de exitosas series turcas, en hechos que investigan las autoridades

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida actriz, quien falleció a los 35 años en circunstancias que aún están siendo investigadas.

La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y la industria televisiva, especialmente por la cercanía de su cumpleaños.

De acuerdo con medios internacionales, el fallecimiento habría ocurrido el pasado 14 de junio, apenas unas horas antes de que la actriz celebrara su cumpleaños número 35.

¿Quién es la actriz que falleció?

Se trata de la actriz turca Ece Irtem, recordada por su participación en exitosas producciones de televisión como El hombre equivocado, Fruto prohibido, Nueva novia, Diez días de un hombre curioso y Me robó la vida, entre otras.

Según la información revelada por su abogado, el hecho ocurrió en su residencia mientras se encontraba acompañada por su madre.

“El incidente ocurrió en su propio hogar mientras estaba con su madre”, informó el abogado.

Falleció Ece Irtem a los 35 años en extrañas circunstancias (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Ece Irtem?

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido confirmada. Sin embargo, el abogado de la actriz señaló que la principal hipótesis apunta a un posible ataque cardíaco, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Personas cercanas a la actriz aseguraron que pocas horas antes de su muerte la vieron en aparente buen estado, compartiendo con alegría momentos cotidianos como comer pastel, bailar y disfrutar de una reunión previa a su cumpleaños.

Estas declaraciones han generado aún más impacto entre sus seguidores, debido al contraste entre la aparente normalidad de sus últimas horas y la repentina noticia de su fallecimiento.

Una productora audiovisual con la que había trabajado también expresó su pesar a través de un mensaje público, en el que lamentó profundamente la pérdida de la actriz y envió condolencias a su familia, amigos y seguidores, pidiendo fortaleza para afrontar este difícil momento.

“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestra querida actriz, Ece Irtem. Rogamos a Dios por su misericordia y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a su afligida familia y a todos los que la amaron, para que encuentren fortaleza. Que descanse en paz, que su alma descanse en el cielo”, escribieron en un comunicado la productora audiovisual Gold Film.