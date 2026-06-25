Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años luego de los fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. La tragedia ha dejado cientos de víctimas, miles de personas afectadas y muchas escenas que generan angustia.

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Entre las historias que más han conmovido se encuentra la de dos reconocidos beisbolistas venezolanos, quienes actualmente buscan desesperadamente a sus familiares tras el colapso del hotel donde se hospedaban.

Reconocidos beisbolistas llegaron al hotel y encontraron una escena devastadora tras el terremoto (Foto Juan BARRETO / AFP)

¿Qué pasó en Venezuela frente a los eventos sísmicos?

De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades y medios internacionales, Venezuela fue impactada por dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 con apenas segundos de diferencia, provocando graves daños en varias regiones del país.

Las cifras oficiales reportan al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas, aunque los organismos de emergencia continúan realizando labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Los movimientos tectónicos provocaron el colapso de edificios, afectaciones en vías y daños en diferentes infraestructuras de ciudades como Caracas y La Guaira.

¿Quiénes son los beisbolistas que están buscando a su familia tras el terremoto?

Entre las historias que más han generado preocupación se encuentran las de los exbeisbolistas venezolanos Eliezer Alfonzo y Gorkys Hernández.

Eliezer Alfonzo y Gorkys Hernández buscan a sus familias tras devastador terremoto en Venezuela (Foto Elsa / AFP)

Según la información que circula en medios y redes sociales, ambos deportistas se encontraban jugando béisbol en el estadio cuando ocurrió el terremoto.

Al regresar al lugar donde se hospedaban sus familiares, descubrieron que el edificio había sufrido graves daños estructurales tras los movimientos sísmicos.

La situación ha generado una intensa búsqueda de sus seres queridos en medio del caos provocado por la emergencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Eliezer Alfonzo estaría buscando a su esposa y a su hija, quienes se encontraban dentro del hotel cuando ocurrió la emergencia.

Por su parte, Gorkys Hernández se encuentra intentando localizar a su esposa, cuyo paradero no habría sido confirmado tras el colapso de la estructura.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción y la angustia de familiares que continúan esperando noticias de sus seres queridos.

Mientras avanzan las labores de rescate, miles de venezolanos permanecen atentos a las actualizaciones oficiales y mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.