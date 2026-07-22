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Se reportó un nuevo sismo en Colombia este miércoles 22 de julio: ¿en qué regiones del país ocurrió?

El Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en Colombia en la mañana de este miércoles 22 de julio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se reportó un nuevo sismo en Colombia este miércoles 22 de julio: ¿en qué regiones del país ocurrió?
¿En qué zonas de Colombia se registró un nuevo sismo en Colombia? | Foto: Freepik

Desde hace varios días, los internautas han generado múltiples de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por los respectivos cuidados que se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica tras el doblete sísmico que ocurrió en Venezuela durante el mes de junio.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano anunció en horas de la mañana de este 22 de julio, una nueva alerta sísmica en el país en algunas partes del país, revelando en dónde ocurrió y cuál fue su magnitud.

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¿Dónde se reportó una nueva alerta sísmica en Colombia este miércoles 22 de julio?

En un reciente comunicado que compartió el Servicio Geológico Colombiano se reportó que volvió a temblar en algunas zonas del país en la madrugada de este 22 de julio.

Se reportó un nuevo sismo en Colombia este miércoles 22 de julio: ¿en qué regiones del país ocurrió?
Así se reportó un nuevo sismo en Colombia. | Foto: Freepik

Según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, se evidencia que ocurrió una nueva señal sísmica en Los Santos, Santander, pues expresaron las siguientes palabras:

“Evento sísmico con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 150 kilómetros en Los Santos, Santander, Colombia”, agregó el Servicio Geológico Colombiano en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento no se han reportado nuevas eventualidades sísmicas en el país, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las distintas redes sociales acerca de los respectivos cuidados que se deben tener en cuenta.

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¿Cuáles son las respectivas medidas de prevención que se deben tener en caso de una eventualidad sísmica?

Se reportó un nuevo sismo en Colombia este miércoles 22 de julio: ¿en qué regiones del país ocurrió?
¿Qué medidas de prevención se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica? | Foto: Freepik

Cabe destacar que las personas deben seguir unas respectivas medidas de seguridad en caso de que se reporte una eventualidad sísmica, pues, en medio del doble terremoto ocurrido en Venezuela hace casi un mes, las personas han escuchados las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta, según lo aconsejado por parte de expertos.

Por esta razón, la cuenta oficial de Instagram de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá ha compartido varias recomendaciones que los ciudadanos deben tener en cuenta en caso de que ocurra una eventualidad sísmica de alta magnitud y las respectivas medidas de precaución que se deben tener en cuenta al respecto.

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