Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta: ¿qué es el Cinturón de Fuego?

Colombia hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta: ¿qué es el Cinturón de Fuego?
Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta: ¿qué es el Cinturón de Fuego? (Foto freepik)

Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio no solo generaron preocupación entre la población, sino también una ola de teorías y especulaciones en redes sociales.

Artículos relacionados

Algunos usuarios comenzaron a relacionar los movimientos telúricos con una supuesta activación del Anillo de Fuego del Pacífico y con el denominado "Big One", un terremoto de gran magnitud que los científicos esperan que ocurra algún día en la falla de San Andrés, en California.

Las especulaciones crecieron debido a que, en las mismas horas, también se reportaron sismos en otros países, lo que llevó a algunos internautas a afirmar que podría tratarse del inicio de una posible catástrofe.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego, es una extensa zona geológica con forma de herradura que rodea gran parte del océano Pacífico. Se extiende por más de 40.000 kilómetros y concentra aproximadamente el 90% de los terremotos registrados en el planeta, además de cerca del 75% de los volcanes activos.

Esta franja rodea gran parte del océano Pacífico y atraviesa países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros.

¿Por qué Colombia hace parte de esta zona sísmica?

Colombia se encuentra ubicada en un punto donde interactúan varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

El movimiento de estas placas genera una acumulación constante de energía que, al liberarse, produce movimientos sísmicos. Por esta razón, el territorio colombiano registra temblores con relativa frecuencia y cuenta con varios volcanes activos, especialmente en la región andina.

La razón por la que Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta
La razón por la que Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta (foto freepik)

Artículos relacionados

¿Qué partes de Colombia hacen parte de esta zona sísmica?

Las regiones con mayor influencia del Cinturón de Fuego se encuentran en el occidente del país, especialmente a lo largo de la costa Pacífica y la cordillera de los Andes.

Entre las zonas con mayor actividad sísmica se destacan:

  • Nariño.
  • Cauca.
  • Valle del Cauca.
  • Chocó.
  • Eje Cafetero.
  • Antioquia.
  • Santander.

Precisamente, Santander alberga el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", considerado uno de los focos sísmicos más activos del mundo debido a la gran cantidad de movimientos telúricos que se registran cada año.

Aunque formar parte del Cinturón de Fuego no significa que vaya a ocurrir un gran terremoto de manera inminente, sí explica por qué Colombia es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica de América Latina.

Colombia está dentro del Cinturón de Fuego: la zona donde ocurre el 90 % de los terremotos del mundo
Colombia está dentro del Cinturón de Fuego: la zona donde ocurre el 90 % de los terremotos del mundo (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La Negra del Swing atraviesa doloroso duelo tras la muerte de su hija Amanda Talento internacional

Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

El jugador Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto y expresó su tristeza a través de redes sociales.

Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela Viral

¿Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela? Esto dijo

Ayda Valencia recordó antiguas advertencias sobre fenómenos naturales tras el terremoto que sacudió a Venezuela.

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?

Se confirmó el doloroso fallecimiento de famoso futbolista tras un desafortunado accidente en pleno río.

Lo más superlike

Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen Yina Calderón

Yina Calderón impacta tras sorprendente cambio de look: la compararon con Valdiri

Yina Calderón apareció en sus redes para presumir su cambio de look y recibió comentarios donde la compararon con Andrea Valdiri.

shakira con su hijo milan Shakira

Hijo de Shakira omitió a Piqué al hablar de los campeones del Mundial de fútbol

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación