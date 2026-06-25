Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta: ¿qué es el Cinturón de Fuego?

Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio no solo generaron preocupación entre la población, sino también una ola de teorías y especulaciones en redes sociales.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la Selección Colombia tras ser su próximo rival en el Mundial 2026

Algunos usuarios comenzaron a relacionar los movimientos telúricos con una supuesta activación del Anillo de Fuego del Pacífico y con el denominado "Big One", un terremoto de gran magnitud que los científicos esperan que ocurra algún día en la falla de San Andrés, en California.

Las especulaciones crecieron debido a que, en las mismas horas, también se reportaron sismos en otros países, lo que llevó a algunos internautas a afirmar que podría tratarse del inicio de una posible catástrofe.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego, es una extensa zona geológica con forma de herradura que rodea gran parte del océano Pacífico. Se extiende por más de 40.000 kilómetros y concentra aproximadamente el 90% de los terremotos registrados en el planeta, además de cerca del 75% de los volcanes activos.

Esta franja rodea gran parte del océano Pacífico y atraviesa países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros.

¿Por qué Colombia hace parte de esta zona sísmica?

Colombia se encuentra ubicada en un punto donde interactúan varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

El movimiento de estas placas genera una acumulación constante de energía que, al liberarse, produce movimientos sísmicos. Por esta razón, el territorio colombiano registra temblores con relativa frecuencia y cuenta con varios volcanes activos, especialmente en la región andina.

La razón por la que Colombia está en una de las zonas más peligrosas del planeta (foto freepik)

¿Qué partes de Colombia hacen parte de esta zona sísmica?

Las regiones con mayor influencia del Cinturón de Fuego se encuentran en el occidente del país, especialmente a lo largo de la costa Pacífica y la cordillera de los Andes.

Entre las zonas con mayor actividad sísmica se destacan:

Nariño.

Cauca.

Valle del Cauca.

Chocó.

Eje Cafetero.

Antioquia.

Santander.

Precisamente, Santander alberga el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", considerado uno de los focos sísmicos más activos del mundo debido a la gran cantidad de movimientos telúricos que se registran cada año.

Aunque formar parte del Cinturón de Fuego no significa que vaya a ocurrir un gran terremoto de manera inminente, sí explica por qué Colombia es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica de América Latina.