Bill Gates lanzó certera advertencia sobre los celulares, ¿tienen reemplazo?

Bill Gates es de los rostros más influyentes en el mundo. El fundador de Microsoft se convirtió en un ejemplo para quienes desean surgir en el mundo tecnológico, pero a la vez para aquellos que quieren saber su punto de vista en torno al desarrollo y evolución con el paso de los años.

Mediante su blog de notas, Gates suele abordar temas que capturan la atención. En efecto, el filántropo estadounidense se refirió a los teléfonos celulares y la juventud.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Qué pasa con los teléfonos celulares?, según Bill Gates

A través de Gates Notes, el empresario puso sobre la mesa el libro The Anxious Generation (la generación ansiosa), escrito por Jonathan Haidt, para referirse al impacto de los teléfonos celulares en la crianza de estos tiempos.

Entonces, la explicación abarca que por el uso sin control de los dispositivos móviles, el desarrollo de habilidades se ven afectadas. En consecuencia, los menores se limitan a explorar porque todo lo tienen a la mano.

¿Qué consecuencias tiene el uso de los teléfonos celulares?

Y es que el tiempo libre también cuenta, pues Gates sostiene que la juventud aprovecha su ocio en las pantallas, disminuyendo la capacidad de reflexión que, básicamente, es lo más importante del ser humano.

De hecho, el reconocido hombre recordó que en su momento se dedicaba una "semana de reflexión" donde se iba a una cabaña lejos de bullicio de la ciudad.

Hay que controlar el uso excesivo del celular | Foto Freepik.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

En el mencionado libro de Haidt se aborda la introducción de los celulares en la crianza. Con esto, Gates recordó que tuvo una infancia basada en el juego, pero si eso no hubiese pasado, las cosas habrían sido distintas.

"Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que vaya, el mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerse allí", expresó el fundador de Microsoft.

Bill Gates es seguido por millones de personas | Foto Arun Sankar / AFP.

¿Los celulares tiene reemplazo?, según Bill Gates

Para terminar, habló del reemplazo del celular en un futuro. Es complicado desligar los dispositivos de la cotidianidad, por lo que una solución sería la de los menores no usen dispositivos hasta que sean mayores de edad, así lo hizo el magnate con sus propios hijos.

Mientras que fue enfático en la reestructuración de la infancia con mejoras en parques, accesos y otras alternativas para el tiempo libre alejado de las pantallas.