Analizan posible liberación de los hermanos Menéndez, Lyle y Erik en California

Tres décadas después de uno de los crímenes más mediáticos de Estados Unidos, los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, vuelven a estar en el centro de la atención. Esta vez no por un nuevo delito, sino porque una comisión estatal evaluará si pueden obtener la libertad condicional tras pasar más de 30 años tras las rejas.

¿Qué pasará en las audiencias de Lyle y Erik Menéndez?

A partir de este jueves, una junta del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California revisará el caso de cada uno. Erik se presentará primero, seguido por Lyle al día siguiente. Ambos lo harán por videoconferencia desde su centro penitenciario en San Diego.

Aunque esta revisión no implica una liberación inmediata, sí marca el inicio de un proceso que podría durar hasta cuatro meses. Incluso si reciben una recomendación favorable, la decisión quedará en manos del gobernador Gavin Newsom.

¿Cuál fue el delito cometido por los hermanos Menéndez?

En agosto de 1989, José Menéndez, un reconocido ejecutivo musical de origen cubano, y su esposa Kitty fueron asesinados mientras veían televisión en su lujosa mansión de Beverly Hills. Los responsables resultaron ser sus propios hijos, Lyle y Erik, quienes en ese entonces tenían 21 y 18 años. Tras intentar culpar a la mafia, Erik terminó confesando el doble homicidio a su terapeuta, hecho que provocó su arresto y el inicio de un juicio televisado que capturó la atención de millones.

La versión de la defensa aseguraba que los hermanos Menéndez actuaron movidos por años de abus0 por parte de su padre, y por la inacción de su madre. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que su verdadero objetivo era quedarse con la millonaria herencia. El primer juicio terminó sin veredicto, pero en el segundo fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿El cambio legal puede reavivar la esperanza de los hermanos Menéndez?

En mayo de este año, una reforma en la ley californiana abrió la puerta para que personas condenadas a largas penas soliciten libertad condicional si se considera que han cambiado con el tiempo. Los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, ahora de 57 y 54 años, solicitaron esta revisión. Un grupo de apoyo afirma que “han mostrado un progreso significativo y plena aceptación de sus actos”.

La posible liberación ha generado posiciones encontradas. Celebridades como Kim Kardashian han pedido que se les dé una segunda oportunidad, mientras que el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, se opone rotundamente, asegurando que no han mostrado remordimiento.