En medio de la celebración más colorida de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón aprovechó un momento a solas con Camilo Trujillo para sincerarse.

Aunque el tema giraba inicialmente en torno a alianzas, enemistades y estrategias del juego, la conversación dio un giro inesperado cuando Yina se refirió a él con admiración: “Eres un chico interesante, a mí me parece que eres educado”.

Esa frase, pronunciada con total franqueza, encendió de inmediato el radar de los seguidores que están pendientes del reality 24/7.

¿Yina Calderón podría estar interesada en Camilo Trujillo?

Aunque la empresaria dejó claro que no considera el reality un lugar para el romance, sus palabras no pasaron desapercibidas: “Yo siento que, si uno quiere tener algo real en la vida, no es este lugar... Si es una cosa más de juego, ¿no?”.

En tono reflexivo, Yina aconsejó a Camilo mantener la distancia emocional, valorando más la amistad que cualquier intento amoroso dentro del reality.

¿Yina se sinceró sobre su visión del juego y sus vínculos?

Más allá de su opinión sobre Camilo, la conversación sirvió como espacio para que Yina hablara con profundidad sobre su paso por el reality. Reafirmó que ha sido coherente con quien es fuera de cámaras y recalcó que, pese a sus diferencias con varios compañeros, ha actuado con autenticidad.

“Yo sí sabía quién era (Manelik), y aun así fui distante, pero terminé valorando su humildad”. También dejó claro que prefiere construir vínculos reales, sin estrategias ni conveniencias, y que no se deja llevar por apariencias.

¿Qué impacto tuvo esta charla entre los seguidores del reality?

Los seguidores no tardaron en comentar este inesperado intercambio. Para muchos, fue una faceta diferente de Yina, más honesta, madura y emocional. Para otros, una jugada para mover emociones y votos.

Lo cierto es que sus palabras sembraron una nueva semilla de intriga dentro de la casa más famosa del país, sobre todo al dejar claro que, aunque no está abierta al amor en el juego, no descarta conexiones verdaderas fuera de él.

