El ambiente en La casa de los famosos Colombia se tornó denso durante el más reciente brunch entre nominados. Lo que prometía ser una conversación entre los seis famosos en riesgo de eliminación, terminó convirtiéndose en una incómoda batalla de opiniones por cuenta del tema más espinoso del reality: la disputa entre Karina García y Laura G.

Artículos relacionados La casa de los famosos Lady llama a Camilo “el jugador más mediocre” en La casa de los famosos Colombia | Video

¿Qué pasó en el brunch entre los nominados?

La conversación giró en torno a estrategias, cambios de placas y comentarios sobre el comportamiento de los compañeros. Sin embargo, todo cambió cuando Camilo Trujillo leyó una pregunta: “¿A quién le crees, a Karina o a Laura?”. El interrogante, que muchos calificaron como inapropiado, desató incomodidad general y reacciones encontradas entre los presentes.

Participantes como Altafulla, evitaron tomar partido y expresaron que veían verdad en ambas versiones. Otros decidieron inclinarse, Lady Tabares comentó: “Le doy mi voto de confianza a Karina, porque es con quien he compartido estos días. No conozco a fondo la historia con Laura y tampoco me interesa”.

Artículos relacionados La Segura Nació el bebé de La Segura y Baladán: ¡Mira las primeras fotos de Lucca!

¿Qué dijeron Laura G. y Karina sobre la pregunta?

Laura reaccionó con molestia ante el cuestionamiento, asegurando que se sintió irrespetada. “Me parece una falta de respeto esa pregunta”, dijo visiblemente afectada. Según ella, ha evitado hablar del tema incluso con amigas, por considerar que solo concierne a las dos implicadas. Karina, por su parte, pidió que no se hablara del conflicto, pues, afirmó, “nos hace ver mal a las dos, como si estuviéramos peleando por un hombre”.

¿Cuál es la pelea entre Karina y Laura G?

El origen del conflicto se remonta a fuera del programa. Laura G confesó que su relación sentimental terminó debido a una supuesta traición por parte de Karina. Según su versión, descubrió imágenes en redes sociales donde aparecía su exnovio con Karina, lo que la llevó a concluir que hubo una relación entre ellos. Karina, en cambio, ha negado rotundamente esas acusaciones y pide pruebas que respalden lo que considera una mentira.

“Solo ella y yo sabemos lo que pasó”, afirmó Karina, visiblemente afectada. “Yo tengo la conciencia tranquila y no me gusta hacerle daño a nadie”.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién dejará La casa de los famosos Colombia? Esto predice la inteligencia artificial

¿Dónde ver todo lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia?

Si no quieres perderte ni un solo momento de La casa de los famosos 2025, recuerda que puedes seguir la transmisión 24/7 desde la app de RCN, o ver el capítulo diario de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los fines de semana a las 8:00 p.m.