Una simple pregunta encendió la chispa en La casa de los famosos Colombia y puso a varios participantes en el ojo del huracán. Durante un brunch entre los habitantes en riesgo, Camilo Trujillo lanzó una inquietud que lo terminó afectando directamente: “¿Quién tiene la estrategia más mediocre en esta casa?”.

Aunque al principio reinó el silencio, Lady Tabares no dudó en responder con nombre propio: lo señaló a él. Según Lady, Camilo no se destaca dentro del juego ni por sus acciones ni por su participación.

Para ella, su papel ha sido tibio y su forma de jugar no suma al desarrollo del reality. “No lo veo haciendo demasiadas cosas, ni siendo participativo”, comentó frente a sus compañeros. Las reacciones no se hicieron esperar, y así comenzó una ronda de señalamientos y juicios sobre las estrategias de los demás.

¿Quiénes tienes la estrategia más mediocre en La casa de los famosos?

Camilo no fue el único en recibir críticas. Lady también señaló que algunos concursantes como La Liendra han basado su estrategia en discursos afectivos y discursos conciliadores, lo cual, en su opinión, no tiene solidez dentro de la competencia. De igual manera, otros participantes no dudaron en calificar su juego como predecible y poco efectiva: “Advertir que vas a votar por alguien y luego disculparte no es una buena estrategia”, afirmaron.

Por otro lado, Altafulla fue cuestionado por su desempeño en el aspecto físico y mental del juego. Lo calificaron como alguien que evita comprometerse con retos más exigentes, lo que fue interpretado como una actitud poco competitiva. Incluso Fernando ‘El Flaco’ Solórzano fue señalado como el jugador que “pasa raspando”, pues muchos lo ven avanzar sin destacarse ni tomar riesgos.

¿Quiénes están nominados esta semana y por qué?

Con la competencia cada vez más tensa, seis participantes están en riesgo de eliminación esta semana: Mateo Varela, Karina García, Altafulla, Lady Tabares, Fernando Solórzano y Laura González. Esta última fue enviada a placa por Alerta justo antes de su salida del programa, lo que dejó a muchos con dudas sobre si la nominación se mantendría.

Con el anuncio del próximo eliminado a pocas horas, los ánimos están más encendidos que nunca, y queda claro que en esta fase del reality, no hay espacio para la indiferencia ni para los movimientos sin intención.

Este domingo 13 de abril no te pierdas la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia por el Canal RCN. Una noche decisiva llena de sorpresas, donde tu voto será clave para definir quién continúa en juego.