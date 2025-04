En un giro inesperado, Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, confirmó que su romance con Carolina Gómez llegó a su fin.

A través de un en vivo, el influencer explicó que la ruptura se dio de forma pacífica y que ambos habían decidido tomar caminos distintos. La noticia tomó por sorpresa a sus millones de seguidores, especialmente porque apenas el 14 de febrero la pareja había anunciado su compromiso.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Yina Calderón y Melissa Gate son las protagonistas de La casa de los famosos Colombia 2025?

¿Por qué terminaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Durante su transmisión en redes sociales, Cossio mencionó que no hubo traiciones ni discusiones fuertes. Según él, todo se trató de un cambio en sus prioridades y formas de ver la vida. “Ya no íbamos con la misma onda”, confesó. También señaló que prefirió contar lo ocurrido él mismo antes de que comenzaran las especulaciones. “Hace dos semanas que terminamos, no hubo infidelidad ni peleas”, aclaró.

El creador de contenido dejó claro que la decisión fue pensada y que, aunque hubo amor, su salud emocional fue prioridad. “Es mejor distanciarse con un bonito recuerdo que quedarse por costumbre”, dijo, dejando entrever que ambos prefirieron evitar que la relación se deteriorara.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia hoy?

¿Qué pasó con la propuesta de matrimonio?

El compromiso entre Cossio y Carolina fue anunciado en febrero de 2025, justo en el Día de San Valentín. El momento fue emotivo y se viralizó rápidamente en redes. Sin embargo, muchos usuarios recordaron de inmediato a Jenn Muriel, exnovia del influencer, con quien mantuvo una relación de más de una década.

Aunque la historia con Carolina parecía ir en serio, la ruptura deja en evidencia que ni siquiera una propuesta de matrimonio garantiza el futuro de una pareja. Para Cossio, lo más importante fue cerrar el ciclo en buenos términos.

¿Qué papel juega Jenn Muriel en esta historia?

La sombra de Jenn Muriel aún ronda las redes cada vez que se habla de Yeferson Cossio. Su historia juntos fue una de las más seguidas del mundo digital, y la ruptura en 2022 estuvo marcada por controversia, especialmente después de que se filtrara un video del influencer besándose con otra creadora de contenido.

A pesar del dolor, Jenn ha compartido que ese quiebre fue un punto de inflexión que la ayudó a crecer personalmente. Ahora, con una nueva ruptura en su historial amoroso, Yeferson Cossio vuelve a estar en el centro de la conversación digital.