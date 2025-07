Karola sorprendió tras opinar sobre Karina García: "Me dio guayabo"

La influenciadora Karola sorprendió al opinar sobre la creadora de contenido Karina García luego de haberse comunicado con ella hace pocos días.

La locutora de 'Dimelo King' confesó en vivo en el podcast en conversación con el influenciador Valentino que recientemente había hablando con la paisa luego de que esta la conectara.

Según reveló estaba un poco intrigada al respecto, debido a algunos comentarios que realizó sobre la participación de ella en La casa de los famosos Colombia, donde algunos no fueron tan positivos.

"A mí me gusta reconocer las cosas buenas de las personas (...) yo estaba tímida porque uno sabe cuando tiene el pecado encima y yo hablé cosas de ella y no sé qué percepción tiene de mí o de lo que haya dicho porque dije cosas, pero nunca hablé feo de ella porque no es una mala persona", dijo.