Yina Calderón se pronunció sobre su polémica con bailarín en entrevista

La empresaria Yina Calderón decidió pronunciarse luego de la polémica que protagonizó con un bailarín en una entrevista en vivo.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y un bailarín?

La creadora de contenido concedió una entrevista al Show de Rebeca, donde la presentadora le puso un bailarín para que le diera un show, pero ella se mostró disgustada y le señaló que si él no se detenía, ella se iba a ir de la entrevista.

Dicha situación provocó diversas reacciones en redes sociales, algunos defendiéndola y otros criticándola.

¿Qué dijo Yina Calderón tras lo ocurrido con el bailarín en entrevista?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió un video en el que decidió aclarar su comportamiento.

Según explicó no se sintió cómoda debido a que esos shows no son de su interés, aclarando que no tiene nada en contra del hombre, pero simplemente no quería, además de haber sido muy clara con Rebeca antes de iniciar la entrevista de que eso no le interesaba.

"No tengo nada en contra del pelado, es más tiene un cuerpo muy trabajado, muy chévere, (...) no es que no me gusten los hombres, a mí me encantan, pero eso no me gusta", detalló.

Explicó que ella es fiel creyente de las energías y ese tipo de cosas no son de su agrado. "No es de morronga, no me gustan", concluyó.

Tras su declaración logró opiniones divididas, pues muchos recordaron las controversiales fiestas que hacia hace algún tiempo, mientras que otros destacaron que estaba en todo su derecho de exigir que se detuviera si no se sentía bien.

Por ahora, la empresaria sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su polémico contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos su emprendimiento de productos de belleza y su entrenamiento para su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en el evento de streamer Westcol en un ring de boxeo, cuya competencia se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.