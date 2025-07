Yina Calderón mostró su nuevo carro y dividió opiniones

La empresaria Yina Calderón reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales su nuevo y exclusivo carro, con el cual dividió opiniones.

¿Cuál es el nuevo carro de Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió un video en el que mostró su nuevo automóvil, el cual detalló que fue elaborado exclusivamente para ella.

En la grabación mostró cuando lo recibió, el cual se tardó unos días más de lo esperado, debido a que se lo compró como regalo de cumpleaños.

Primero compartió un video en el que mostró la reacción al ver su carro por primera vez, enseñando que decidió adquirir un vehículo eléctrico, el cual personalizó a su gusto con una serie animada.

Posteriormente, compartió un video en el que explicó por qué adquirió dicho carro, señalando que lo compró porque no tiene pico y placa, no gasta en gasolina y hay muchos parqueaderos donde no tiene que pagar el servicio; pero poco después lo eliminó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo carro de Yina Calderón?

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los internautas, donde algunos la felicitaron por su nueva adquisición, mientras que otros no tardaron en criticarla.

Muchos destacaron que está haciendo feliz a su niña interior como lo ha hecho saber en varias ocasiones, entre ellas su amor por las barbies, las cuales no pudo tener en su niñez.

Otros no dudaron en cuestionar su gusto y señalar que parecía un juguete o que se veía inseguro para transportarse en Bogotá, ciudad donde reside.

Por ahora, la empresaria continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido sobre sus opiniones sobre ciertas celebridades a nivel nacional e internacional.

Además, de seguir al frente de su emprendimiento de productos de belleza, de continuar apoyando a su amiga Epa Colombia, quien está en prisión por su caso de TransMilenio, y estar entrenando para su enfrentamiento con la influenciadora Andrea Valdiri en el ring de boxeo en el evento de Westcol el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live.