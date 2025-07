Mariana Vargas, la prima de Feid que brilla en los shows como su corista

Mariana Vargas tiene 24 años, es de Medellín y su vida cambió radicalmente en los últimos meses. Hace poco más de medio año se presentaba en bares junto a su padre, Diego Vargas, guitarrista y exmiembro de una banda de rock colombiano.

Hoy, canta ante miles de personas en las giras internacionales de Feid, uno de los artistas más importantes del reguetón actual. Lo que comenzó como una pasión casera terminó convirtiéndose en su trabajo soñado.

¿Cuál fue el primer paso de Mariana en la música?

Desde niña sintió una fuerte conexión con el arte. Influenciada por artistas como Miley Cyrus y Demi Lovato, se subió por primera vez a un escenario a los seis años, cuando ganó un festival escolar. Su talento la hizo destacar y fue parte de varios coros académicos. Más adelante, su presencia en redes sociales la acercó a un público más amplio, especialmente a través de TikTok, donde ha mostrado su proceso creativo, sus ensayos y su vida.

Mariana Vargas, la prima paisa de Feid que brilla como su corista

¿Cómo llegó Mariana al tour ‘Ferxxocalipsis’?

Un tío suyo, vinculado al equipo técnico de Feid, le hizo una videollamada que parecía casual. Mariana pensó que era solo para saludar, pero pronto entendió que estaban grabando su reacción: le estaban ofreciendo ser corista del artista antioqueño. “Pensé que era una broma”, recuerda. Al día siguiente, fue el propio Feid quien la llamó para confirmarlo. Desde entonces, no ha dejado de prepararse.

¿Cómo ha enfrentado Mariana este nuevo reto musical?

Su primer show fue el 24 de abril en Sacramento, California. No pudo comer ese día por los nervios, pero el espectáculo fue un éxito. La adaptación no fue fácil: él no solía tener coristas, así que hubo que encontrar el momento exacto para que su voz encajara. Mariana se preparó a fondo para lograrlo.

¿Qué planes tiene Mariana para su carrera?

Mientras acompaña a Feid por Europa y Latinoamérica, Mariana también trabaja en su propio proyecto musical. En sus tiempos libres escribe canciones, busca su estilo y afina su propuesta artística. Aunque tiene raíces rockeras, ha aprendido a valorar la versatilidad del reguetón y quiere integrar esos aprendizajes a su sonido.

Desde los ensayos hasta los conciertos, Mariana Vargas no solo acompaña a su primo. Está escribiendo su propia historia.