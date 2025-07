Aida Victoria Merlano le responde a Yina Calderón y desata una nueva polémica

La disputa entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón ha alcanzado un nuevo nivel. Después de varios cruces públicos, la influenciadora decidió romper el silencio con una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde no solo desmintió a la empresaria, sino que también ventiló detalles personales que alguna vez compartieron. La controversia estalló luego de que ambas pasaran por el mismo programa de entrevistas para hablar sobre su distanciamiento.

¿Qué desató el conflicto entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón?

Todo comenzó cuando Aida reveló en televisión que Yina rompió su confianza durante su embarazo. Según contó, Yina Calderón hizo público ese tema sin su consentimiento, justo cuando estaba lidiando con dificultades emocionales en su proceso de gestación. Estas declaraciones encendieron las redes y despertaron la reacción inmediata de su examiga.

Aida Victoria Merlano arremete contra Yina Calderón y la tilda de mentirosa en redes sociales

¿Cómo respondió Yina Calderón a esas declaraciones?

Yina aceptó la invitación al mismo programa para contraatacar. Allí lanzó críticas hacia Merlano, afirmando que no se arrepentía de revelar su embarazo: “Lo conté porque se me da la p*** gana”. Además, la acusó de incoherencia, de tener un discurso vacío y hasta la tildó de “olvidada” por el público.

¿Qué pruebas mostró Aida Victoria Merlano contra Yina Calderón?

Lejos de quedarse callada, Aida publicó una serie de historias en las que recopiló viejos videos de Yina que, según ella, demuestran sus contradicciones. En uno de ellos, Calderón cuenta una historia con múltiples versiones, lo que llevó a Merlano a escribir con ironía: “Empieza a escribir un diario para que no se te olviden las cosas que dices”.

Además, a través de un video, Aida explicó que alguna vez llegó a admirar a Yina por su actitud frentera, pero que terminó dándose cuenta de que muchas de sus afirmaciones eran, en sus palabras, “puro cuento”. “Tú te crees tus propias mentiras”, dijo, mientras mostraba conversaciones en las que se evidencia que fue ella quien decidió cortar la relación y no al revés.

¿Habrá reconciliación entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón?

Como si eso no fuera suficiente, Merlano también compartió una captura de pantalla de un antiguo chat donde Yina le ofrecía apoyo durante un momento complicado. “Encontré estos chats y me dio tusa”, escribió junto a emojis que mezclaban nostalgia y sarcasmo. Por ahora, la pelea entre las dos no da señales de calmarse, y sus seguidores están pendientes de la próxima jugada de cualquiera de las dos.