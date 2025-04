El reciente intercambio entre La casa de los famosos Colombia y su edición All Stars en Estados Unidos dejó más que un cambio de participantes.

La llegada de Manelyk González en reemplazo de Melissa Gate, quien viajó a representar a Colombia en el formato internacional, marcó también el inicio de una batalla de estilo que ha puesto a hablar a todos los fanáticos del reality. ¿Quién impone más con su forma de vestir? ¿Cuál de las dos transforma la casa en una verdadera pasarela?

¿Cómo define Manelyk su estilo dentro del reality?

Desde su aparición en pantalla, Manelyk González ha dejado claro que su imagen es parte fundamental de su estrategia. Su estilo transmite seguridad, feminidad y modernidad. Con una clara preferencia por las siluetas ajustadas y los conjuntos a juego, la mexicana elige prendas que resaltan su figura y que se alinean con las tendencias del momento.

Sus elecciones suelen incluir piezas en tonos sólidos como el negro, rosa y blanco, además de brillos y texturas llamativas que elevan su imagen. Combinaciones de alto impacto y accesorios cuidadosamente seleccionados como gafas grandes, botas altas y tacones, revelan su habilidad para manejar el lenguaje visual de la moda con precisión.

¿Qué hace único el estilo de Melissa Gate?

Melissa, en cambio, ha desarrollado un estilo muy alejado del molde tradicional. Su propuesta estética combina elementos retro, teatralidad y mucha personalidad. Lejos de seguir tendencias, la creadora de contenido antioqueña experimenta con colores vibrantes, cortes poco convencionales y detalles que rozan lo performático.

Uno de los recursos que más destacan en su imagen son sus pelucas, que utiliza no solo como parte del look, sino como una herramienta de transformación. Ha pasado del platino al naranja con la misma soltura con la que cambia de vestuario, y su sentido del humor incluso le ha valido comparaciones con Marilyn Monroe, a quien rindió homenaje con un look vintage que acompañó de una divertida autodefinición: “Marilyn Morronga”.

¿Qué representa cada una en términos de moda?

Manelyk es sinónimo de elegancia moderna, de ese glamour que mezcla el estilo urbano con una alta dosis de sensualidad. Ella no se arriesga: construye una imagen clara y contundente, como una celebridad que entiende el poder de lo visual.

Melissa, por su parte, lleva el estilo a un terreno más libre, provocador y artístico. No sigue reglas, se divierte con la moda y la convierte en una extensión de su carácter. Para quienes valoran la autenticidad por encima del canon estético, ella representa una forma de belleza que no teme al ridículo ni a la crítica.

¿Quién gana en esta pasarela dentro de la casa?

Más que un enfrentamiento, lo que se vive en La casa de los famosos Colombia es un contraste fascinante entre dos formas de interpretar la moda. Manelyk domina el glamour con una estrategia cuidada y sofisticada. Melissa apuesta por la autenticidad, sin filtros ni etiquetas. Dos estilos tan distintos como potentes, que demuestran que el verdadero impacto está en saber quién eres… y vestirlo sin miedo.