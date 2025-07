La creadora de contenido Karen Sevillano tiene pendientes a todos sus seguidores, luego de que comunicó que se mandó a hacer algunos cambios en su físico.

Aunque todavía no se sabe exactamente cuáles intervenciones en su figura se hizo Karen Sevillano, lo que sí se ha podido observar es la rápida recuperación de la influencer debido a que tan solo han pasado los primeros días y se ve bien.

Precisamente, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia reveló que está recibiendo un tratamiento que le ha permitido sentirse bien en los pocos días que lleva, tras haberse sometido a la intervención estética.

De acuerdo con Karen Sevillano, está usando cámara hiperbárica y su experiencia con este tipo de tratamiento ha sido un éxito.

"Estoy saliendo de lo que es la cámara hiperbárica, me estoy metiendo ahí porque eso ayuda a oxigenar la sangre y a que yo me recupere más rápido y la verdad siento que me ha servido... No ando normal, pero dentro de lo que cabe, puedo salir un ratico", comentó Karen Sevillano.