A pocas horas de que se de a conocer el nombre del nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón reveló ante las cámaras del afamado reality la solución para acabar con los conflictos entre los participantes.

¿Será Yina Calderón la clave para acabar con el caos en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que El Jefe ordenara al equipo ganador de la prueba de “beneficio y castigo” del pasado viernes 9 de mayo cerrar una de las habitaciones de La casa de los famosos Colombia, y que estos eligieran cerrar la de ‘Fuego’, Yina Calderón reveló ante las cámaras cuál sería, según ella, la solución para acabar con los conflictos dentro de la afamada casa.

Y es que durante las últimas semanas se han formado nuevas alianzas y se han producido inesperadas rupturas, lo que ha provocado un giro repentino en la competencia y un aumento drástico de los conflictos entre los participantes. No ha habido un solo día en el que todos convivan en completa paz.

Por esta razón, mientras empacaba su ropa y pertenencias para mudarse a la habitación Agua, y de cara a la gala de eliminación de este domingo 11 de mayo, Yina Calderón compartió su “solución” para que la convivencia vuelva a la calma: “¿Ustedes quieren acabar con los problemas? Sáquenme a mí de esta casa”, aseguró en tono sarcástico para posteriormente manifestar que era ella quien le daba emoción a la competencia.

Yina Calderón confesó qué papel cree que juega en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón no se guardó nada y habló sin filtros sobre el rol que, según ella, cumple dentro del reality. Con su característico estilo, recordó que fue premiada como la más bochinchera de La casa de los famosos Colombia y usó ese reconocimiento para justificar su actitud dentro del programa.

“A ustedes les encantan los problemas y los bochinches. Yo tengo el premio a la más bochinchera de la casa, por lo tanto, tengo que serle fiel a mi premio y generar bochinche. Ese es mi trabajo aquí”, expresó la influencer.

Además, aseguró que aún tiene mucho por aportar al reality y que no piensa rendirse fácilmente:

“Yo tengo que quedarme otro ratico acá fastidiando la vida. Acuérdate que la mala mu*re en el capítulo final, o sea, yo. No van a acabar conmigo tan fácil, no bebés, yo soy una persona que no se da por vencida así esté enferma”.