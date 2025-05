La polémica entre Marcela Reyes y su exesposo B-King continúa. Tras varios días de exposición mediática, en los que ambos intentaron aclarar los rumores de una supuesta infidelidad del cantante con Karina García, B-King decidió poner fin al asunto tomando acciones legales contra la DJ, alegando presuntas amenazas por parte de ella para que no hable más del tema en público.

¿Qué pasó entre Marcela Reyes, B-King y Karina García?

Toda la polémica comenzó con una serie de rumores en redes sociales que señalaban a B-King de haberle sido infiel a Marcela Reyes, cuando aún eran pareja, con una de sus mejores amigas: Karina García. Aunque estos rumores no tenían base confirmada, Marcela Reyes decidió conceder una entrevista en Buen Día, Colombia de Canal RCN, donde afirmó que lo que se decía era cierto.

A raíz de sus declaraciones en televisión nacional, B-King salió a dar su versión en el mismo programa, desmintiendo lo dicho por Marcela Reyes. Sin embargo, la historia no terminó allí. La DJ recurrió a sus redes sociales para exponer al cantante, revelando las verdaderas razones detrás de la ruptura: supuesta brujería de su parte, maltratos y problemas de adicción de B-King.

¿Por qué el exesposo de Marcela Reyes tomó acciones legales contra ella?

La controversia, que comenzó en redes y pasó por televisión nacional, dio un giro legal este viernes 9 de mayo cuando B-King decidió tomar acciones legales contra Marcela Reyes tras recibir una presunta amenaza de parte de su equipo de trabajo a través de WhatsApp.

Según comentó el cantante por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en las últimas horas un miembro del equipo de Marcela Reyes le habría enviado un extenso mensaje en el que le pedía que no continuara con la polémica y guardara silencio.

"He ido a la Fiscalía general de la nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp en donde en pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado”

Lo más grave del asunto es que al parecer habría sido el supuesto novio de la DJ quién habría dado la orden, desde la cárcel, de enviar este mensaje. “Me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel, yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros”.

B-King afirmó que temía por su vida y responsabilizó a Marcela Reyes de cualquier represalia en su contra: “temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.