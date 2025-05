Merly Ome, mamá de Yina Calderón, fue interrogada sobre la reacción de la empresaria Epa Colombia sobre lo que hizo su hija con la costosa cadena que ella le obsequió en La casa de los famosos Colombia.

La empresaria Yina Calderón fue fuente de críticas luego de un polémico comportamiento tras la llegada de Manelyk González, quien estuvo por unos días en La casa de los famosos Colombia tras intercambio de La casa de los famosos All-Stars con Melissa Gate.

La influenciadora siempre estuvo en su contra, pero al final decidió hacer las paces con ella y hacerle entrega la costosa cadena de la Virgen de Guadalupe que le había mandado a hacer Epa Colombia a Yina Calderón debido a que sabe lo devota que es a dicho Virgen.

La madre de Yina Calderón estuvo en entrevista en 'Buen Día, Colombia', donde fue interrogada al respecto debido a la cercanía que tiene con al empresaria y señaló que desconocen cómo reaccionó, pero confesó que su novia, Karol Samantha sí le preguntó a Leonela, la hermana de Yina Calderón si la cadena que la empresaria le había dado a la mexicana era la misma que Epa Colombia le había dado.

"No sabemos nada, la niña Karol le escribió a Leonela que había un rumor que Yina había regalado la cadena, que si era la misma, entonces no sé qué le respondería Leonela, ella solamente me dijo 'mamá mira Karol me escribió esto', pero no sabemos qué ha dicho ella, no sabemos todavía nada", dijo.