El Jefe y la presentadora Carla Giraldo les hicieron un fuerte llamado de atención a los participantes en La casa de los famosos Colombia.

Durante la gala la influenciadora Karina García fue interrogada sobre cómo se sentía al estar en placa y detalló que estaba bastante preocupada debido al cambio de dinámica de votación.

"Es diferente porque están haciendo campaña para que me vaya de la casa, hay que aceptarlo y pa' lante. Yo intento hacer mi campaña, pero no me dejan, me invaden, no me dejan hablar con el público, es muy difícil, es una falta de respeto que yo esté tratando de hacer mi campaña limpiamente", dijo.

Ante su confesión y un altercado con Yina Calderón, que la interrumpió cuando hablaba a las cámaras, ofreció su argumento de por qué lo hizo.

"No se le está invadiendo el terreno a Karina solo que en su campaña no diga que la casa no le quiere dejar cumplir sus sueños, que la estamos atacando, lo mismo de siempre, victimización, lo que pido es que no use las lágrimas para generar lástima al país y hacernos ver a todos como los malos no es nada más", expresó.

Tras lo sucedido Carla Giraldo dejó un mensaje al respecto.

"Hay que tener un espacio de respeto y que puedas hacer tu campaña porque la cámaras están ahí para ti y para todos, recuerda que es un juego y cada quien tiene sus estrategias y te toca jugar a ti para ti", señaló.

¿Qué dijeron el Jefe y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia?

Debido al altercado que hubo entre ellas y otros similares, el Jefe decidió dejarles un mensaje a los famosos tras varias faltas de respeto entre varios de ellos que han protagonizado en los últimos días.

"Les recuerdo que deben moderar su lenguaje en las diferentes situaciones de la convivencia o habrá consecuencias", les dijo.

Por su parte, Carla Giraldo quiso agregar algunas palabras al respecto.

"Es tratarnos con un poquito más de cariño, no necesitamos querer a los demás para darles nuestro punto de vista, no necesitamos alzar la voz para ser escuchados y esto lo he aprendido yo a través de los g*lpes (...) no es fácil estar ahí donde están, ser juzgados, el juego, aprender y nos toca a las buenas o a las malas y a veces duele jugar y darlo todo, entonces moderémonos un poquito", les dijo.

Además les pidió que sigan jugando, pero sobre todo que se diviertan.