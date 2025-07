La Segura sigue causando revuelo en redes sociales al asegurar que Ignacio Baladán no es el padre de su hijo. Tras la controversia y la reacción de su prometido, quien está fuera del país, la influencer finalmente reveló con sarcasmo quién es el verdadero papá de su primogénito.

¿Por qué La Segura afirmó que Ignacio Baladán no es el padre de su hijo?

Vale la pena recordar que toda la polémica inició luego de que La Segura mencionara en un video al estilo ‘Get ready whit me’ que Lucca no era hijo de Ignacio Baladán argumentando que el menor tenía los ojos verdes y que su pareja ni ella eran de ojos claros.

La Segura confiesa entre risas quién es el papá de su primogénito. (Foto Canal RCN).

A su afirmación se unió la reacción de Ignacio Baladán, quien mencionó por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram que se estaba enterando por medios de comunicación peruanos que él no era el verdadero padre de su hijo Lucca.

“Me estoy enterando por la prensa de Perú que mi hijo no es mi hijo. Tranquilo, Lucca, igual yo te amo. Ya te firmé, así que olvídate… Igual, padre es el que cría, yo te estoy criando con mucho amor”, mencionó con sarcasmo en aquel momento.

¿Quién es el ‘verdadero’ papá de Lucca? Esto dijo La Segura tras la polémica con Baladán

Horas después de que Ignacio Baladán reaccionara en redes sociales, La Segura decidió hacer un segundo Get ready with me, esta vez para revelar, en tono de broma, quién sería el “verdadero” padre de su hijo Lucca.

La Segura habló del ‘verdadero’ papá de su hijo. (Foto Canal RCN).

En el video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura afirmó: “Get ready with me para confirmar que Baladán no es el papá de mi hijo. El papá de mi hijo… ¡Es un dinosaurio!”.

La influencer explicó que estaba sorprendida por la cantidad de comentarios que recibió tras su afirmación inicial y aclaró que sus Get ready with me suelen ser contenidos controversiales que realiza con fines de entretenimiento.

“La culpable soy yo”, admitió, reconociendo que entiende la reacción de las redes sociales, pero que todo se trató de una broma.