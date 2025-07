El streamer Westcol reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales que tuvo que ir a urgencias por primera vez luego de un fuerte dolor de cabeza.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde un hospital señalando que por primera vez fue a urgencias tras exigirse de más en sus entrenamientos para su enfrentamiento en un evento de boxeo.

"Es un dolor de cabeza muy, pero muy fuerte, pero no es nada malo, así grave, solo que nunca me había pasado. Venía muy enfermo de Miami y obviamente me forcé, mi cuerpo colapsó, pero no se preocupen", expresó.