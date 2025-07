Melissa Gate volvió a las redes sociales en medio de la controversia que está protagonizando su hijo Juan José y Juliana Calderón. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un curioso video en su cuenta de Instagram.

Recientemente Juliana Calderón dejó en evidencia un corto audiovisual en el que Juan José, el hijo de Melissa Gate se había referido a ella de manera inapropiada asegurando que la joven había mostrado interés en él y que quizá quería un acercamiento más privado.

La hermana menor de Yina Calderón reaccionó bastante disgustada a sus palabras y desmintió que esto fuera cierto. Según relató Juliana, la única vez que ha visto a Juan José fue el día que coincidió con él durante una entrevista en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia y que en aquella ocasión el trato fue cordial.

Además de esto, Juliana manifestó que Juan José no era su tipo ya que era menor de edad y parecía que tenía un problema de salud mental.

“Él de pronto tiene una discapacidad. No es un niño como normal”

Incluso, Calderón llegó a mencionar que el hijo de Melissa Gate parecía “méndigo” por la forma en la que se vestía y que esto tampoco era de su agrado.

“No me gustan menores, no me gusta que se vean como méndigos”