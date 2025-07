Juliana Calderón generó revuelo en las redes sociales luego de que arremetiera contra Juan José, el hijo de Melissa Gate. Esto luego de que en redes sociales se viralizara un video del joven en el que aseguraba que ella mostró interés en él.

En las últimas horas se viralizó en TikTok un video corto en el que aparece Juan José, hijo de Melissa Gate, asegurando durante un en vivo que Juliana Calderón le habría pedido su número de celular, pero él se negó a dárselo.

"Me pidió el WhatsApp, pero no se lo di", afirmó el joven.

Tras su declaración, una de las personas que lo acompañaba en la transmisión le preguntó con qué intención Juliana le habría solicitado ese dato.

Juan José respondió que no lo sabía con certeza, pero dio a entender que, posiblemente, la menor de las hermanas Calderón tenía interés en tener un acercamiento más privado con él.

Al enterarse de lo que el hijo de Melissa Gate estaba diciendo de ella en redes sociales, Juliana Calderón decidió pronunciarse con el fin de desmentir sus palabras.

Sin embargo, en medio de su respuesta la joven empresaria arremetió fuertemente en contra de Juan José a tal punto de afirmar que tenía un problema mental.

Juliana manifestó que se sentía indignada con esta situación, además de revelar que la única vez que ha tenido contacto directo y en persona con Juan José fue durante su participación en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, en donde ambos fueron invitados para hablar sobre lo sucedido entre Yina Calderón y Melissa Gate cuando estas tenían una enemistad dentro de La casa de los famosos Colombia.

“No me gustan menores, no me gusta que se vean como méndigos (…) yo tengo malos ratos, pero no malos gustos y niños como tú; mal vestidos, poco nivelados cero me gustan. Prefiero irme para el convento que estar con este enfermo”