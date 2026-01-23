Ya puedes votar por tu famoso favorito en La casa de los famosos: aquí cómo hacerlo

Ya están abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombiapara que pueda salvar a tu participante favorito de quedar por fuera de la competencia.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia el 25 de enero?

Los participantes que están en riesgo de ser eliminados del reality son Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Marilyn Patiño, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y Juanse Laverde.

Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juanse Laverde y Marilyn Patiño quedaron nominados por sus compañeros tras haber tenido la mayor cantidad de puntos.

Sara Uribe quedó nominada por la líder de la semana, la actriz Johanna Fadul.

Mariana zapata está en placa tras ser nominada por la primera eliminada del programa, Luisa Cortina.

Juan Palau cayó en placa tras decisiones de la caja de pandora y de los poderes del teléfono.

Alexa quedó nominada por Eidevin López, quien se ganó dicho poder tras contestar el teléfono.

Recordemos que, Alejandro Estrada y Campanita habían sido nominados por el público tras haber obtenido la menor votación por parte de los seguidores del público, pero ambos se salvaron de la placa tras los poderes del teléfono que ganaron sus compañeros.

¿Cómo salvar de la eliminación a tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia y que no salga este 25 de enero?

Si no quieres que tu participante favorito se quede por fuera de La casa de los famosos Colombia aquí te explicamos cómo hacerlo.

Ingresa al sitio web de La casa de los famosos Colombia.

Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.

Haz clic en el botón de “Votaciones" y "Votaciones eliminación”.

Elige a tu favorito y da clic en Votar.

Recuerda que las votaciones son de manera gratuita, en positivo, cada cuatro horas, por lo que, quien elijas es porque deseas que continúe en el programa.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 25 de enero cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo anuncien durante la gala.

¿Cómo ver la gala de eliminación el domingo 25 de enero de La casa de los famosos Colombia?

Para estar al pendiente de la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia de este 25 de enero no olvides conectarte a la pantalla o en la aplicación del Canal RCN a las 8 p.m. para que conozcan al siguiente participante eliminado del juego.