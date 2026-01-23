Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ya puedes votar por tu famoso favorito en La casa de los famosos: aquí cómo hacerlo

Aquí te mostramos cómo votar para evitar que tu favorito quede eliminado en La casa de los famosos Colombia 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Votaciones en La casa de los famosos Colombia
Votaciones abiertas para salvar en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Ya están abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombiapara que pueda salvar a tu participante favorito de quedar por fuera de la competencia.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia el 25 de enero?

Los participantes que están en riesgo de ser eliminados del reality son Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Marilyn Patiño, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y Juanse Laverde.

como votar en la casa de los famosos

Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juanse Laverde y Marilyn Patiño quedaron nominados por sus compañeros tras haber tenido la mayor cantidad de puntos.

Sara Uribe quedó nominada por la líder de la semana, la actriz Johanna Fadul.

Mariana zapata está en placa tras ser nominada por la primera eliminada del programa, Luisa Cortina.

Juan Palau cayó en placa tras decisiones de la caja de pandora y de los poderes del teléfono.

Alexa quedó nominada por Eidevin López, quien se ganó dicho poder tras contestar el teléfono.

Recordemos que, Alejandro Estrada y Campanita habían sido nominados por el público tras haber obtenido la menor votación por parte de los seguidores del público, pero ambos se salvaron de la placa tras los poderes del teléfono que ganaron sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Cómo salvar de la eliminación a tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia y que no salga este 25 de enero?

Si no quieres que tu participante favorito se quede por fuera de La casa de los famosos Colombia aquí te explicamos cómo hacerlo.

paso a paso para votar en la casa de los famosos
  • Ingresa al sitio web de La casa de los famosos Colombia.
  • Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.
  • Haz clic en el botón de “Votaciones" y "Votaciones eliminación”.
  • Elige a tu favorito y da clic en Votar.

Recuerda que las votaciones son de manera gratuita, en positivo, cada cuatro horas, por lo que, quien elijas es porque deseas que continúe en el programa.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 25 de enero cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo anuncien durante la gala.

Artículos relacionados

¿Cómo ver la gala de eliminación el domingo 25 de enero de La casa de los famosos Colombia?

Para estar al pendiente de la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia de este 25 de enero no olvides conectarte a la pantalla o en la aplicación del Canal RCN a las 8 p.m. para que conozcan al siguiente participante eliminado del juego.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Emotivo mensaje del hijo de Sara Uribe en La Casa de los Famosos hizo llorar a varios participantes.

Beneficio y castigo en la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Calma obtuvo beneficio y Tormenta fue castigado en La casa de los famosos; esto pasó

Calma y Tormenta se volvieron a enfrentar en una nueva prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia.

juanse laverde salvando en la casa de los famosos La casa de los famosos

Juanse Laverde salvó a Lorena en La casa de los famosos, así quedó la placa

Así quedó la placa tras la salvación de Juanse Laverde a Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz. Paola Jara

Paola Jara regresó a los escenarios tras ser mamá y así compartió el emotivo momento

Paola Jara regresó a los escenarios tras dar a luz de Emilia y cautivó a su público con su talento: así lo mostró

Aida Victoria Merlano muestra tierno momento con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo