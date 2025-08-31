Votaciones abiertas en Miss Universe Colombia, el reality: paso a paso para elegir a tu candidata

En Miss Universe Colombia, el reality, ya está habilitada la votación para que los colombianos apoyen a su candidata favorita. Así es, la propia Claudia Bahamón anunció que el público será el "cuarto jurado" y através de sus votos serán parte de la elección de la próxima mujer que representará al país en Miss Universe 2025 en Tailandia.

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia, el reality?

Claudia informó en el primer capítulo que las votaciones están disponibles en el sitio oficialwww.missuniversecolombia.co Allí cada usuario podrá ingresar, seleccionar a la candidata de su preferencia y registrar su voto.

En el primer capítulo del reality se revelaron las 29 candidatas oficiales de Miss Universe Colombia rumbo a la corona 2025. (Foto del Canal RCN)

Votar por tu favorita es muy fácil. Sólo debes:

Ingresar a www.missuniversecolombia.co

Dar clic en la caja de las votaciones

Registrarse o ingresar a su cuenta

Votar por tu favorita y confirmar la elección

Las votaciones estarán habilitadas hasta el próximo 28 de septiembre y podrás hacerlo cada cuatro horas.

¿Quiénes son las candidatas oficiales de Miss Universe Colombia, el reality?

Tras la primera prueba frente al jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, quedaron definidas 29 candidatas oficiales. Entre ellas se encuentran representantes de 28 departamentos y Bogotá.

Departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no lograron tener participación, mientras que Amazonas, Putumayo y Arauca aseguraron automáticamente a sus representantes.

Candidatas de Caquetá, Boyacá, Chocó, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

En el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality se conocieron a las 29 candidatas oficiales, luego de una primera prueba ante el jurado: Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas

Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia

Adriana Hernández, Miss Arauca

Marvelis Watson, Miss San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Nayla Piña, Miss Atlántico

Mariana Morales, Miss Bogotá

Clara Cortés, Miss Bolívar

Mabell Sánchez, Miss Boyacá

Loaiza Zamora, Miss Caldas

Cindy Vásquez, Miss Caquetá

Marlyn Dinas, Miss Cauca

Marcela Brand, Miss Cesar

Dayana Ángulo, Miss Casanare

Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó

Lizeth Cueter, Miss Córdoba

Isabella Córdoba, Miss Cundinamarca

Adriana Lucía Risco, Miss Huila

Sofía Donado, Miss Magdalena

Eilan Jusis Sosa, Miss La Guajira

Ana Tavera, Miss Meta

Cavylla Valencia, Miss Nariño

Natalia Bayona, Miss Norte de Santander

Brenda Bedota, Miss Putumayo

Michel González, Miss Quindío

Ángela Arcila, Miss Risaralda

Gloria Mutis, Miss Santander

Ariana Alfaro, Miss Sucre

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca

Carolina Hernández, Miss Tolima

Candidatas de Santander, Arauca, Cundinamarca, Nariño, Cesar y Cauca en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

¿Dónde y cuándo ver Miss Universe Colombia, el reality?

El reality se transmite los sábados y domingos a las 8:00 p. m. por el Canal RCN, además de la app oficial. En cada capítulo las candidatas enfrentarán diferentes pruebas que permitirán conocer sus fortalezas y habilidades.

La ganadora de este proceso representará a Colombia en el certamen internacional de Miss Universe, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Tailandia.

Como ya lo sabes, el público tendrá un papel fundamental. Tu voto es importante y hacerlo es muy fácil. Ingresa aquíy hazlo ahora.