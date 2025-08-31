Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Votaciones abiertas en Miss Universe Colombia, el reality: paso a paso para elegir a tu candidata

El público puede votar desde ya en Miss Universe Colombia, el reality y ser el cuarto jurado del certamen de belleza.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Claudia Bahamón, presentadora Miss Universe Colombia
El público puede votar desde ya en Miss Universe Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

En Miss Universe Colombia, el reality, ya está habilitada la votación para que los colombianos apoyen a su candidata favorita. Así es, la propia Claudia Bahamón anunció que el público será el "cuarto jurado" y através de sus votos serán parte de la elección de la próxima mujer que representará al país en Miss Universe 2025 en Tailandia.

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia, el reality?

Claudia informó en el primer capítulo que las votaciones están disponibles en el sitio oficialwww.missuniversecolombia.co Allí cada usuario podrá ingresar, seleccionar a la candidata de su preferencia y registrar su voto.

Presentadora y jurado Miss Universe Colombia, el reality
En el primer capítulo del reality se revelaron las 29 candidatas oficiales de Miss Universe Colombia rumbo a la corona 2025. (Foto del Canal RCN)

Votar por tu favorita es muy fácil. Sólo debes:

  • Ingresar a www.missuniversecolombia.co
  • Dar clic en la caja de las votaciones
  • Registrarse o ingresar a su cuenta
  • Votar por tu favorita y confirmar la elección

Las votaciones estarán habilitadas hasta el próximo 28 de septiembre y podrás hacerlo cada cuatro horas.

¿Quiénes son las candidatas oficiales de Miss Universe Colombia, el reality?

Tras la primera prueba frente al jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, quedaron definidas 29 candidatas oficiales. Entre ellas se encuentran representantes de 28 departamentos y Bogotá.

Departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no lograron tener participación, mientras que Amazonas, Putumayo y Arauca aseguraron automáticamente a sus representantes.

Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Candidatas de Caquetá, Boyacá, Chocó, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

En el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality se conocieron a las 29 candidatas oficiales, luego de una primera prueba ante el jurado: Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

  • Rebeca Castillo, Miss Amazonas
  • Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia
  • Adriana Hernández, Miss Arauca
  • Marvelis Watson, Miss San Andrés, Providencia y Santa Catalina
  • Nayla Piña, Miss Atlántico
  • Mariana Morales, Miss Bogotá
  • Clara Cortés, Miss Bolívar
  • Mabell Sánchez, Miss Boyacá
  • Loaiza Zamora, Miss Caldas
  • Cindy Vásquez, Miss Caquetá
  • Marlyn Dinas, Miss Cauca
  • Marcela Brand, Miss Cesar
  • Dayana Ángulo, Miss Casanare
  • Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó
  • Lizeth Cueter, Miss Córdoba
  • Isabella Córdoba, Miss Cundinamarca
  • Adriana Lucía Risco, Miss Huila
  • Sofía Donado, Miss Magdalena
  • Eilan Jusis Sosa, Miss La Guajira
  • Ana Tavera, Miss Meta
  • Cavylla Valencia, Miss Nariño
  • Natalia Bayona, Miss Norte de Santander
  • Brenda Bedota, Miss Putumayo
  • Michel González, Miss Quindío
  • Ángela Arcila, Miss Risaralda
  • Gloria Mutis, Miss Santander
  • Ariana Alfaro, Miss Sucre
  • Eliana Duque, Miss Valle del Cauca
  • Carolina Hernández, Miss Tolima
primer capítulo de Miss Universe Colombia
Candidatas de Santander, Arauca, Cundinamarca, Nariño, Cesar y Cauca en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

¿Dónde y cuándo ver Miss Universe Colombia, el reality?

El reality se transmite los sábados y domingos a las 8:00 p. m. por el Canal RCN, además de la app oficial. En cada capítulo las candidatas enfrentarán diferentes pruebas que permitirán conocer sus fortalezas y habilidades.

La ganadora de este proceso representará a Colombia en el certamen internacional de Miss Universe, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Tailandia.

Como ya lo sabes, el público tendrá un papel fundamental. Tu voto es importante y hacerlo es muy fácil. Ingresa aquíy hazlo ahora.

primer capítulo de Miss Universe Colombia
Candidatas del Valle del Cauca, Amazonas, Tolima, Bolívar, Bogotá y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
