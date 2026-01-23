Valentino le llamó la atención a Beba y le dio varios consejos: “Lanzas juicios de valor”

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro buscó aconsejar a Beba a raíz de la fuerte discusión que tuvo con Alejandro Estrada en la cocina de La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Beba ha vivido días de mucha tensión en La casa de los famosos.
Valentino Lázaro tuvo una sincera conversación con Beba a raíz de su discusión con Alejandro Estrada. Fotos: RCN

Beba ha vivido muchas emociones en los últimos días en La casa de los famosos Colombia. Tras aquel cara a cara en el posicionamiento con Yuli Ruiz, la deportista tuvo una fuerte discusión con Alejandro Estrada.

¿De qué hablaron Valentino Lázaro y Beba en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de ese choque con el actor, La Beba se sintió afectada emocionalmente y también empezó a sentirse incómoda con Renzo Meneses, uno de sus amigos en el reality.

Pues bien, tratando de bajarle un poco a la tensión, La Beba habló con Valentino Lázaro, quien buscó aconsejarla y le hizo ver los errores que estaría cometiendo.

Beba recibió varios consejos de Valentino Lázaro.
Beba manifestó que siempre le gusta decir lo que piensa y siente. Foto: RCN

El creador de contenido le dijo que lanzar juicios de valor puede ser perjudicial y la instó a ser más precavida a la hora de decir lo que piensa o siente.

Beba, sin embargo, afirmó que se sintió afectada y dolida por la forma en que Alejandro Estrada le habló. “Demasiado pasado”, destacó la creadora de contenido.

En medio de esa charla, en la que posteriormente se involucró Nicolás Arrieta, Beba no aguantó más y rompió en llanto. La participante no dejó de decir que le afectó la forma en que Estrada se refirió hacia ella.

La Beba salió de la placa de nominados gracias al poder que utilizó Sofía Jaramillo. La modelo decidió usar su poder sacando de dicha placa a dos celebridades, Campanita y La Beba, y a su vez mandó a Lorena Altamirano.

¿Beba desconfía de su amigo Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia?

Beba se desahogó en el baño de La casa de los famosos Colombia tras esa discusión con Alejandro Estrada y expresó su inconformidad con Renzo Meneses. La deportista cree que no se siente tan respaldada por él, pese a que es su amigo.

En una charla con Mariana Zapata y Sofía Jaramillo, Beba dijo que cree que Renzo no la ha apoyado; al contrario, ha mostrado opiniones a favor de los demás.

Yo a Renzo lo amo, Renzo es mi amigo, pero, ya van dos veces que está pasando algo y Renzo se pone… como dándole la razón a la otra persona, eso me… me…

Pero Meneses se defendió y trató de explicar su postura frente a las discusiones que ella ha protagonizado: “Precisamente, porque soy su amigo, no le voy a decir algo que ella no quiere escuchar. Le voy a dar siempre mi mejor consejo… has estado en problemas que no me han gustado, te metiste con Juanse”.

Así reaccionó el esposo de Beba su participación en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?
Beba ha expresado que siente que Renzo Meneses no la defiende como quisiera. | Foto: Canal RCN

Renzo le habló de las situaciones que ha presenciado y le dijo que muchas de las actitudes que ha tenido no son las mejores. “No se vio bien”, le dijo Renzo sobre la forma en que le habló a Juanse Laverde.

La polémica está apenas empezando en La casa de los famosos Colombia. Al capítulo entre Beba y Yuli Ruiz seguramente le quedan más escenas.

