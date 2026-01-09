Valentino Lázaro advirtió que será “el Yino” Calderón de La casa de los famosos Colombia 2026

Este lunes 12 de enero inicia La casa de los famosos Colombia 2026 y en esta tercera temporada hay participantes que desde ya están dando de qué hablar, pues no ha empezado el programa y las polémicas están empezando a nacer.

En el caso de Valentino Lázaro, el creador de contenido dejó clarísimo cómo será su personalidad dentro del reality de convivencia y afirmó ser como una de las personalidades a las que él tanto ha criticado.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre ser Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2026?

El creador de contenido estuvo en entrevista para el programa matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia y allí, confesó que se convertirá en lo que tanto crítico, luego de revela que será “el Yino Calderón” de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Este año yo soy el que confronta. El año pasado era Yina, considero que ella es mil veces más ignorante que yo, su moral tiene un precio más bajo que el mío. A mucho honor soy Yino Calderón este año”.

Con estas palabras, Valentino dejó clara su postura dentro de la convivencia, advirtiendo que será quien incómode a sus compañeros.

Valentino Lázaro confiesa que será como Yina Calderón en La casa de los famosos.

¿Yina Calderón rompió el silencio y se despacho contra Valentino de La casa de los famosos Colombia?

El pasado jueves 8 de enero se hizo la revelación de Valentino Lázaro como el participante número 23 en estar en La casa de los famosos Colombia 2026 y en medio de este anuncio, le dieron que sí sería Yina Calderón.

Él, con su mano dijo que no y este clip se viralizó, por lo que Yina rompió el silencio en sus redes sociales y mencionó que él “es su copia barata”, por lo que no pueden comparar al creador de contenido con ella.

Con respecto a que él sería el “Yino” de la temporada, Calderón no se ha referido, pero sus seguidores esperan su honesta reacción.

Valentino Lázaro genera revuelo tras decir que será como Yina en La casa de los famosos.

¿Qué se debe saber sobre La casa de los famosos Colombia 2026?

Su estreno es el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. en el Canal RCN y a través de la App no se podrán perder ningún detalle del 24/7.

Este año, la dinámica es la misma, todas las noches habrá una gala en al que se revelará los momentos más importantes dentro de la competencia y una vez más, los presentadores serán Marcelo Cezán y Carla Giraldo.