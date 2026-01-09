Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tres participantes ya tendrían el ojo puesto en Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia

Marcelo Cezán expuso a Alejandro Estrada al revelar que tres de sus compañeras de La casa de los famosos ya le echaron el ojo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandro Estrada sería uno de los más cotizados en La casa de los famosos
Alejandro Estrada genera expectativa por posibles romances en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Este lunes 12 de enero llega La casa de los famosos Colombia 2026 al Canal RCN, el reality de la vida en vivo que ha revolucionado la televisión y las redes sociales; en esta tercera temporada, se espera que los habitantes confirmados les den contenido a sus seguidores.

Una de las revelaciones que más ha dado de qué hablar ha sido la del actor Alejandro Estrada, quien protagonizó uno de los momentos más polémicos de la televisión en La casa de los famosos Colombia 2024 cuando solo ingresó en uno de los congelados.

¿Por qué se tiene tanta expectativa en la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Alejandro Estrada no solo es conocido por su trayectoria actoral, pues mencionado anteriormente, ganó mucha popularidad cuando terminó su matrimonio en vivo y en directo en La casa de los famosos Colombia 2024.

Desde entonces, el foco de los medios y de la opinión publica está sobre el actor, quien también sostuvo una relación con una de sus excompañeras de MasterChef Celebrity Colombia 2024.

Por otro lado, y lo importante en la actualidad de Estrada, es que los televidentes y seguidores de La casa de los famosos se preguntan si está dispuesto a sostener una relación dentro de la competencia en esta tercera temporada.

Alejandro Estrada sería uno de los más cotizados en La casa de los famosos. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Qué dijo Marcelo Cezán al revelar que participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 ya le echaron el ojo a Alejandro Estrada?

Esta mañana del viernes 9 de enero, los presentadores de La casa de los famosos Colombia 2026, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, estuvieron en el programa matutino Buen día, Colombia, en donde el presentador se lanzó sus primicias de lo que observó en el lanzamiento del programa.

Precisamente, el pasado jueves se hizo una rueda de prensa en donde se oficializó la confirmación de los habitantes para esta temporada de la competencia y allí, Cezán observó cositas que reveló en el programa.

Marcelo Cezán revela que Alejandro Estrada ya causa revuelo en La casa de los famosos. (Foto: Buen día, Colombia)

De acuerdo con Marcelo, él se dio cuenta que tres mujeres de esta temporada 2026, “estuvieron muy atentas” con Alejandro Estrada, pero no reveló sus nombres y dijo que el actor se portó como todo un galán.

Así mismo, tanto el presentador como Carla, dijeron que no es ninguna de las mujeres con quienes ya lo han estado relacionando.

