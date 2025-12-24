El nombre de Tebi Bernal ha circulado constantemente en redes sociales, luego de que el creador de contenido confirmara su llegada a La casa de los famosos 2026. Sus fans, que continúan al tanto de todas sus publicaciones, no pasaron por alto la curiosa reacción que tuvo luego de realizarse un nuevo tatuaje.

¿Qué tatuaje se hizo Tebi Bernal y en qué zona del cuerpo?

Según lo mostró el propio Tebi en sus historias, el tatuaje abarca la zona del cuello y se extiende hacia parte de los hombros. El diseño rodea el área superior de la espalda y comenzó a realizarse desde el hueso central, una región que suele llamar la atención por la dolorosa sensación que genera.

Tebi Bernal se realizó un nuevo tatuaje / (Foto del Canal RCN)

Su nuevo tatuaje está ubicado en la parte alta de la espalda, en la base del cuello. El diseño corresponde a una figura de líneas curvas y simétricas, con formas que se entrelazan y se abren hacia los lados. Su trazo oscuro y definido, corresponde a un diseño que se integra con otros tatuajes que ya tenía en esa zona.

El proceso de tatuado quedó registrado en video y publicada en redes sociales, lo que permitió a sus seguidores conocer cuáles fueron las reacciones que el influencer tuvo durante el proceso.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal durante el proceso del tatuaje?

Desde el inicio, a través de sus historias, Tebi confesó que sentía temor por comenzar en una zona que, según le advirtieron, podría ser dolorosa. A lo largo de los videos se mostró nervioso y expresó la angustia que sentía mientras avanzaba el procedimiento. Incluso relató que recurrió a bebidas alcohólicas antes de la sesión para manejar los nervios previos.



Sus reacciones no pasaron desapercibidas. En redes sociales, los internautas comentaron que sus expresiones y gritos provocaron risas, llegando al punto de calificarlo como ‘llorón’. Otros usuarios, por su parte, señalaron que su reacción era comprensible debido a la zona en la que se realizó el tatuaje.

¿Tebi Bernal estará en La casa de los famosos 2026?

El tatuaje y los videos publicados generaron conversación en redes sociales, donde muchos internautas recordaron que Tebi Bernal es uno de los habitantes confirmados de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en 2026, participación que se concretó a través de la votación del público.

Tebi Bernal, habitante de La casa de los famosos 2026 / (Fotp del Canal RCN)

Tebi ha hablado abiertamente de su estrategia de juego con la que planea enfrentar la competencia de manera directa. Su ingreso al reality marca su regreso a la televisión tras un tiempo alejado de los medios, con la intención de que el público conozca más de su personalidad.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial. Toda la información estará disponible en lacasadelosfamososcolombia.com.