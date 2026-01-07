Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo sorprende con su preparación rumbo a La casa de los famosos 2026

Sofía Jaramillo mostró los detalles de su preparación y el detrás de cámaras previo a La casa de los famosos 2026.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo se prepara para entrar a La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo muestra la gira de medios antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

La modelo y habitante confirmada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo, emocionó a su comunidad digital al mostrar cómo se prepara para el programa y el detrás de cámaras de las entrevistas que realizaron en el Canal RCN junto a varios de sus compañeros.

Sofía Jaramillo muestra detrás de cámaras.
Sofía Jaramillo muestra detrás de cámaras previo a su entrada a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la gira de medios de Sofía Jaramillo previo al estreno de La casa de los famosos Colombia?

En el post de Jaramillo se le puede ver invitando a sus seguidores a no perderse la gira de medios que hizo dentro de las instalaciones y a conectarse en la entrevista que tuvo en el programa Buen Día Colombia.

La modelo confesó que se sentía nerviosa y ansiosa porque hace mucho tiempo no estaba frente a las cámaras, pero aseguró que iba a disfrutar esta nueva experiencia.

Artículos relacionados

¿Con cuáles compañeros de La casa de los famosos Colombia compartió Sofía Jaramillo en las ruedas de prensa?

Además, mostró el detrás de cámaras donde compartió con habitantes confirmados como el creador de contenido Maiker Smith, la actriz Lorena Altamirano, Marilyn Patiño, Juanda Caribe y Juanse Laverde.

“He sido muchas cosas en la vida, y todas me han enseñado algo. Pero hoy quiero que me vean por quien soy hoy. Hoy soy creadora de contenido y empresaria. Estoy construyendo empresa, aprendiendo todos los días y creando una marca que nace desde la intención y la honestidad. Esta es mi realidad actual”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

Ya el inicio de La casa de los famosos Colombia se acerca y tanto la producción como los participantes están dejando listos los últimos detalles y declaraciones antes de sumergirse en un formato exigente en el que estarán vigilados todo el día y alejados de sus familias y de las redes sociales.

La comunidad digital de Sofía Jaramillo ha reaccionado con entusiasmo a cada publicación respecto al programa.

Muchos de sus seguidores consideran que su presencia en el programa aportará un aire de sinceridad y confrontación, cualidades que suelen ser valoradas en un formato donde la convivencia y las emociones son protagonistas.

El público espera verla enfrentarse a los retos de la casa con determinación, pero también con la capacidad de disfrutar y conectar con sus compañeros.

Artículos relacionados

La expectativa se centra en cómo logrará equilibrar su personalidad con la presión de estar bajo la mirada constante de las cámaras.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia promete ser una de las más controversiales de su historia, y la participación de Sofía Jaramillo ya genera muchas expectativas.

La casa de los famosos Colombia 2026 inicia el próximo lunes.
La casa de los famosos Colombia 2026 inicia el próximo lunes 12 de enero. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Johanna Fadul presume su cambio de look. Johanna Fadul

Estos son los retoques de imagen que se realizó Johanna Fadul antes de entrar a La casa de los famosos

Johanna Fadul mostró cómo se prepara con cambios en su imagen antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez de paseo con su hija al zoológico antes de La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez

Manuela Gómez conmueve al mostrar el último momento con su hija antes de La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió un emotivo momento junto a su hija antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Así fue la propuesta que llevó a Johana Fadul a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La verdadera razón por la que Johana Fadul aceptó estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Johana Fadul habló con la verdad y detalló la razón de aceptar estar e la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital Yeferson Cossio

Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital: esto se sabe

Yeferson Cossio reapareció hospitalizado y volvió a generar preocupación entre sus fans tras nueva complicación de salud.

Paola Jara sorprende al confesar cómo está recuperando su figura tras ser mamá Paola Jara

Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?