Sofía Jaramillo sorprende con su preparación rumbo a La casa de los famosos 2026

La modelo y habitante confirmada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo, emocionó a su comunidad digital al mostrar cómo se prepara para el programa y el detrás de cámaras de las entrevistas que realizaron en el Canal RCN junto a varios de sus compañeros.

Sofía Jaramillo muestra detrás de cámaras previo a su entrada a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue la gira de medios de Sofía Jaramillo previo al estreno de La casa de los famosos Colombia?

En el post de Jaramillo se le puede ver invitando a sus seguidores a no perderse la gira de medios que hizo dentro de las instalaciones y a conectarse en la entrevista que tuvo en el programa Buen Día Colombia.

La modelo confesó que se sentía nerviosa y ansiosa porque hace mucho tiempo no estaba frente a las cámaras, pero aseguró que iba a disfrutar esta nueva experiencia.

¿Con cuáles compañeros de La casa de los famosos Colombia compartió Sofía Jaramillo en las ruedas de prensa?

Además, mostró el detrás de cámaras donde compartió con habitantes confirmados como el creador de contenido Maiker Smith, la actriz Lorena Altamirano, Marilyn Patiño, Juanda Caribe y Juanse Laverde.

“He sido muchas cosas en la vida, y todas me han enseñado algo. Pero hoy quiero que me vean por quien soy hoy. Hoy soy creadora de contenido y empresaria. Estoy construyendo empresa, aprendiendo todos los días y creando una marca que nace desde la intención y la honestidad. Esta es mi realidad actual”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

Ya el inicio de La casa de los famosos Colombia se acerca y tanto la producción como los participantes están dejando listos los últimos detalles y declaraciones antes de sumergirse en un formato exigente en el que estarán vigilados todo el día y alejados de sus familias y de las redes sociales.

La comunidad digital de Sofía Jaramillo ha reaccionado con entusiasmo a cada publicación respecto al programa.

Muchos de sus seguidores consideran que su presencia en el programa aportará un aire de sinceridad y confrontación, cualidades que suelen ser valoradas en un formato donde la convivencia y las emociones son protagonistas.

El público espera verla enfrentarse a los retos de la casa con determinación, pero también con la capacidad de disfrutar y conectar con sus compañeros.

La expectativa se centra en cómo logrará equilibrar su personalidad con la presión de estar bajo la mirada constante de las cámaras.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia promete ser una de las más controversiales de su historia, y la participación de Sofía Jaramillo ya genera muchas expectativas.