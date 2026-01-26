Sofía Jaramillo protagoniza discusión con Mariana en La casa de los famosos: “Yo no hago chistes”

Los días pasan y la convivencia entre los participantes de La casa de los famosos Colombia se vuelve cada vez más intensa. Con el paso del tiempo, también aumentan las tensiones, y recientemente Mariana Zapata y Sofía Jaramillo protagonizaron un altercado dentro de la casa.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación entre Sofía y Mariana, ambas hablaron sobre lo ocurrido tras la interpretación de unas palabras que, según Mariana, no fueron dichas de la mejor manera y se prestaron para malos entendidos.

Según Mariana Zapata de Tormenta e intentó ingresar a la habitación Calma, momento en el que recibió unas palabras por parte de Sofía Jaramillo pidiéndole que no entrara. Esta situación no fue tomada de buena forma por Mariana.

En medio de la conversación, Mariana le expresó a Sofía que la manera en la que se lo dijo no le gustó.

Mariana Zapata y Sofía Jaramillo protagonizan roce en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Ante esto, Sofía explicó que cuando las luces están apagadas y la puerta cerrada considera que nadie debería ingresar, mientras Mariana insistía en que la forma en que se expresó no fue la adecuada.

“Cómo es diferente cómo lo estás diciendo”, expresó Mariana durante la charla.

Sofía, por su parte, aclaró cuál había sido su intención realmente y posteriormente le pidió disculpas por la forma en la que habló y si Mariana se sintió incómoda.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a las disculpas de Sofía Jaramillo?

Sofía insistió en que su intención fue muy distinta a como Mariana lo interpretó. Mientras tanto, Mariana explicó que si la situación hubiera sido al contrario, cómo se hubiese sentido.

“Yo no tengo problema con que entren al cuarto”, señaló Sofía. Sin embargo, también le recalcó a Mariana que debía entender el contexto, ya que, según explicó, se estaba haciendo mucho ruido y necesitaba descansar.

“Yo no hago chistes”, respondió Sofía Jaramillo, mientras la conversación continuaba en medio de diferencias sobre lo que ambas habían dicho y hecho en los últimos días.