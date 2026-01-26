Kris R presume cadenas de lujo con iniciales de Karina García y causa revuelo en redes

Karina Garcíase apoderó recientemente de las tendencias en Colombia luego de que se viralizaran varios videos en los que aparece junto al cantante y compositor Kris R, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

¿Qué mostró Kris R de Karina García que causó revuelo en redes sociales?

La modelo paisa e influencer estuvo este fin de semana en el centro de la conversación digital luego de aparecer en varios videos durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, donde fue captada besándose con el cantante de trap.

Además, Kris R presumió unas cadenas de lujo con las iniciales de Karina García, accesorios que ya se le habían visto en varias ocasiones a la modelo paisa y que, por supuesto, no pasaron desapercibidos entre los internautas.

Aunque el gesto de Kris R fue interpretado por muchos como una muestra de amor en el que muchos internautas han expresado opiniones divididas sobre la posible relación entre la paisa y el cantante.

Kris R exhibe cadenas de lujo vinculadas a Karina García. (Foto: Canal RCN)

“Ella ha dicho que le gusta la vida de lujos y sabe cómo ganarse todos los regalos”. Mientras otros han reaccionado con criticas hacía Karina García y su vida sentimental.

Aunque Karina García no ha confirmado ni desmentido un posible noviazgo con el artista, varios momentos captados durante el concierto y compartidos en redes sociales dejaron ver que la influencer habría dejado atrás su soltería.

¿Cuál fue la última relación sentimental de Karina García?

Luego de haber terminado su relación con el cantante barranquillero Andrés Altafulla, con quien inició un romance en medio de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García volvió a estar en el centro de la conversación.

Este noviazgo fue ampliamente comentado tras varios momentos polémicos durante el reality y, posteriormente, parecía haberse consolidado, al punto de verse a Altafulla compartiendo diferentes momentos en la casa de Karina García junto a sus hijos.

No obstante, Karina García confirmó la ruptura antes de finalizar 2025 y, en varias ocasiones, aseguró que quería estar soltera, pues estaba en la búsqueda del amor verdadero, con el que sueña casarse y vivir una historia como de cuento de hadas.