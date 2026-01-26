Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan besos de Karina García con Kris R, amigo de Blessd, en plena discoteca

Karina García y Kris R habrían confirmado su relación tras románticas demostraciones de cariño públicas.

karina garcia, kris r, blessd
Karina García confirmaría romance con Kris R/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Karina García se dejó ver muy enamorada del cantante urbano Kris R, causando gran revuelo entre sus fanáticos.

¿Karina García tiene una relación con Kris R?

La creadora de contenido ha desatado una ola de reacciones sobre su romance con Kris R desde hace algunos días.

karina garcia con kris r

Primero los famosos compartieron una fotografía juntos para luego promocionar la nueva canción del artista titulada en la que la paisa es protagonista del videoclip. "Ganas"

Si bien, al principio se creyó que solo se trataba de marketing, recientemente los dos sorprendieron a los internautas al mostrarse besándose en 'La casita' en medio del concierto de Bad Bunny en Medellín.

Luego de dicha aparición, ambos siguieron la fiesta juntos en una discoteca en la misma ciudad donde algunos seguidores captaron imágenes de los dos muy cariñosos.

¿Karina García y Kris R fueron captados en una discoteca tras el concierto de Bad Bunny?

En uno de los videos que circula en redes sociales se ve a los dos sentados en una zona VIP y allí se dan varios besos.

Además, en otra grabación se puede ver a los dos bailando muy felices y cariñosos.

Con dichas imágenes, varios internautas reaccionaron al respecto y detallaron que sin duda alguna son pareja.

Otros señalaron su asombro con dicha relación, destacando la amistad entre Kris R y el artista Blessd, con quien Karina García también se relacionó tiempo atrás, peor quien ahora espera un hijo con la influenciadora Manuela QM.

Por ahora, los fanáticos de la influenciadora y del cantante están a la espera de que los dos puedan confirmar abiertamente en sus redes sociales su relación y den detalles de cómo se dio su romance.

karina garcia con kris r en discoteca

Mientras tanto, los dos siguen disfrutando de su relación y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su diverso contenido.

Recientemente, Karina García ha sido tendencia por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde muchos la han recordado y han revivido varios de sus momentos más icónico de lo que fue su participación en aquel momento.

