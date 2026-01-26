Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata rompió en llanto tras eliminación de Renzo Meneses de La casa de los famosos

Mariana Zapata se mostró devastada tras la eliminación de Renzo Meneses de La casa de los famosos y él se sinceró sobre ella en el After.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata lloró tras salida de Renzo Meneses
Mariana Zapata no contuvo las lágrimas por salida de Renzo Meneses. (Fotos Canal RCN)

La salida de Renzo Meneses de La casa de los famosos Colombia 3 provocó diferentes reacciones entre sus excompañeros, sin embargo, hubo una persona que se mostró bastante afectada, esta fue la influenciadora Mariana Zapata.

¿Por qué Renzo Meneses quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Renzo Meneses tuvo que enfrentarse en una placa de nominados contra Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Tras cerrarse las votaciones la primera participante con mayor número de votos fue Mariana Zapata con un porcentaje del 20,27%, la segunda fue Sara Uribe con un 17,30%, de terceras siguió Alexa Torres con un 16,59%, de cuartas Juanse Laverde con un 16,58%, el quinto fue Tebi Bernal con un 16,13% y el último en salvarse fue Juan Palau 5,69%.

Renzo Meneses le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia tras obtener el 4,54% de los votos. Una noticia que tomó por sorpresa al deportista y que hizo romper en llanto a Mariana Zapata, quien en los últimos días se había vuelto cercana al deportista.

El inesperado beso que recibió Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026
Mariana Zapata lloró tras salida de Renzo de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a la eliminación de Renzo Meneses de La casa de los famosos?

Mariana Zapata y Renzo Meneses habían empezado a mostrar una cierta atracción y química en la casa estudio, por lo que sus seguidores se ilusionaban con una posible relación o amorío entre ellos.

Sin embargo, la eliminación de Renzo Meneses cortó por el momento estos planes y la influenciadora se mostró bastante afectada por la salida del deportista.

Las cámaras de La casa de los famosos Colombia captaron el momento en que Mariana se enteró de la eliminación de Renzo y de inmediato se colocó las manos en la cabeza y se sentó a llorar.

Esta emotiva reacción la pudo ver Renzo en el After junto a Karen Sevillano y Vicky Berrio, en donde se mostró sorprendido y donde respondió si le gustaría tener algo más que una amistad con ella.

¿Renzo Meneses esperará a Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos?

Renzo Meneses fue sincero al revelar que sí sintió una atracción y cierto interés por Mariana Zapata, sin embargo, aseguró que no quería tener ninguna relación dentro del reality.

Si había una atracción pero yo estaba claro, no quería venir a mostrar ese tipo de contenido.

No obstante, en Buen día, Colombia, Renzo tras ser indagado sobre Mariana aseguró que a él también le había dolido irse tan pronto y más porque empezaba a tener una buena amistad con la influenciadora.

Frente a si la esperará o no, el deportista fue sincero al decir que no, pero que no descarta a futuro seguirse hablando con ella y dejar que todo fluya. Eso sí, dejó claro que es su participante favorita ahora.

Yo también me sentí muy triste y queda mi persona favorita allá.

Renzo Meneses nuevo eliminado de La casa de los famosos
Renzo Meneses se despidió de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
