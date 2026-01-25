Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul hizo inesperada confesión en su línea de la vida de La casa de los famosos

Johanna Fadul habló en La casa de los famosos Colombia 3 sobre la pérdida de sus gemelas y los episodios más duros en su vida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Johanna Fadul abrió su corazón
Johanna Fadul contó detalles de su vida privada. (Fotos Canal RCN)

Johanna Fadul pasó por el espacio de La Línea de la vida en La casa de los famosos Colombia 3 y allí contó varios de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar en sus 40 años.

¿Qué reveló Johanna Fadul en su Línea de la vida en La casa de los famosos Colombia?

La actriz habló de su crianza, en donde sus papás Rafael y Martha, sus hermanos Martha y Juan Sebastián tuvieron un papel crucial en sus momentos buenos y malos.

Johana relató que creció en medio de un hogar marcado por la disfuncionalidad y que la separación de sus padres ocurrió cuando tenía cerca de 15 años. La actriz confesó que vivió situaciones de maltr*to que afectaron su autoestima y le generaron múltiples inseguridades.

Por otra parte, frente a sus inicios en la actuación, esto fue a los 18 años cuando se ganó su primer casting y ahí su vida empezó a cambiar para bien, pero una relación amorosa tóxica le dañó todo su proceso y hizo retirarse un tiempo de la televisión.

Tras esta ausencia, la actriz empezó a dudar de su talento y de sus habilidades para actuar, a esto se le suma un problema de bulimia que la hizo tocar fondo.

esposo de joahnna fadul sobre su bipolaridad
Johanna Fadul habló de los momentos que la han marcado en su vida. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia sobre la pérdida de sus gemelas?

Johanna Fadul confesó que tras varios años soltera a sus 23 años se dio otra oportunidad en el amor y se fue del país, pero fue fallida y también sufrió mucho.

Sin embargo, a sus 25 años conoció a Juanse Quintero, su actual esposo, y con quien quedó embarazada en 2015 cuando esperaba a sus gemelas Antonella y Anabella.

Aunque estaban felices por la llegada de sus hijas, cuando tenía 7 meses tuvo un percance de salud que la obligó a irse por urgencias y fue ahí que le dijeron que todo estaba normal con sus bebés, no obstante, al siguiente día fue a una cita de control y le dicen que sus bebés sí tenían problema.

En el médico le avisan que una de las bebés había fallecido porque le había transferido su sangre a la otra y fue allí donde le pidieron enfocarse en la otra bebé, pero tres días después recibió la mala noticia que también había fallecido.

La actriz reveló que le indujeron el parto y que alcanzó a conocer a sus dos hijas, a decidieron rendirles un homenaje a sus bebés y llevar sus cenizas al mar en donde vivieron un emotivo momento cuando delfines llegaron donde ella y Juanse tras esparcir sus cenizas.

Jay Torres y ALexa Torrex La casa de los famosos

Alexa quiebra en llanto por comentario de Jay Torres en el posicionamiento de La casa de los famosos

Durante el posicionamiento, Jay Torres le dijo sus inconformidades a Alexa Torrex y le mencionó que le “pasta dental te hace falta”, palabras que la hicieron llorar.

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal se enfrentaron Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso cruce en posicionamiento de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal preocuparon a sus compañeros con su discusión en La casa de los famosos Colombia: "Eres un perdedor".

Alexa Torrex tuvo una curiosa respuesta para el posicionamiento de Eidevin en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Eidevin López hace un fuerte posicionamiento a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Eidevin López no se guardo nada para Alexa Torrex y a cambio recibió una fuerte respuesta de la influencer: “ponte los pantalones”.

