Famosa modelo y exreina reveló que está esperando su primer hijo: “Estamos demasiado felices”

La famosa modelo y exreina compartió con sus fans la primera ecografía del bebé que está esperando junto a su esposo.

La modelo se destacó en el Miss Venezuela en el año 2021, donde logró ser una de las favoritas.
En el dinámico mundo del espectáculo, pocas transiciones han sido tan fluidas y celebradas como la de Fabiana Rodríguez. La comunicadora social, modelo y exreina de belleza venezolana quien ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo proyecto televisivo o una pasarela internacional, sino por la noticia más importante de su vida personal: está esperando su primer bebé.

Fabiana, quien heredó la pasión por la comunicación de su padre, el reconocido periodista Eduardo Rodríguez Giolitti, sorprendió a sus más de 100 mil seguidores con un emotivo video. En el clip, se puede apreciar la ecografía de su futuro hijo, confirmando que se encuentra viviendo uno de sus momentos más dulces tras haber contraído matrimonio en 2023 con el empresario Giancarlo Memoli.

Un camino marcado por la disciplina y el propósito de Fabiana

La historia de Fabiana en el ojo público no comenzó con el Miss Venezuela, aunque fue allí donde su nombre se consolidó. Desde muy joven, participó en certámenes regionales, siendo coronada como Novia de Turmero y Miss Aragua Internacional.

Sin embargo, su gran salto llegó en 2021, cuando representó a Distrito Capital en el Miss Venezuela. Su paso por el certamen fue impecable: logró la banda de Primera Finalista, se destacó como la "Favorita de la Prensa", ganando bandas como Fotogénica y Miss Simpatía y utilizó su plataforma para proyectos de impacto social, demostrando que su belleza iba de la mano con su formación como periodista.

Así ha sido la evolución de Fabiana Rodríguez en el mundo del espectáculo

Tras su paso por los concursos, Fabiana rompió sus propios prejuicios sobre la televisión. Aunque de niña juraba que jamás trabajaría frente a las cámaras (soñando incluso con ser odontóloga), la vida la llevó por el camino de la conducción.

"Cambiar, experimentar y evolucionar no es perder el rumbo, es tener uno propio", parece ser una filosofía que Fabiana aplica tanto en su carrera como en su vida familiar.

Una nueva aventura, la familia de Fabiana Rodríguez crece

El anuncio de su embarazo llega en un punto de plenitud para la exreina de 30 años. Después de una boda de ensueño que reunió a gran parte de la farándula, Fabiana y Giancarlo se preparan para el reto más grande de todos.

 

La noticia ha generado una ola de felicitaciones por parte de sus colegas del medio y de su padre, Eduardo Rodríguez, quien siempre se ha mostrado como su fan número uno. Ahora, Fabiana se prepara para escribir su propio capítulo como madre, manteniendo esa esencia sencilla y auténtica que la ha caracterizado desde sus días como reina de belleza.

